Pre-Met-Gala-Dinner: Diese Star-Looks liefern schon vor dem großen Abend

Noch bevor die Met Gala 2026 überhaupt beginnt, liefern die Stars beim exklusiven Dinner von Anna Wintour die ersten Fashion-Momente und die können sich sehen lassen.

Bevor auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art bei der Met Gala die großen Fashion-Momente passieren, gibt es am Abend davor das Pre-Met-Gala-Dinner von Anna Wintour. Hier trifft sich die Mode-Elite schon vorab und ja, auch hier wird bereits ordentlich abgeliefert, was die Looks angeht.

Zoe Kravitz sorgt für Gesprächsstoff

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Zoe Kravitz stand gleich doppelt im Fokus: zum einen wegen ihres Looks, zum anderen wegen ihres Rings. Denn nachdem Gerüchte um eine Verlobung mit Harry Styles die Runde machten, wurde ihr Schmuckstück besonders genau beobachtet. Fashion-technisch setzte sie auf ein gelbes, knielanges Kleid mit goldenem Blumenmuster, kombiniert mit einer Strickjacke mit Fellbesatz und glitzernden Details. Ein Look irgendwo zwischen verspielt und High Fashion.

Williams-Schwestern: Glamour hoch zwei

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Auch die Tennis-Ikonen waren am Start und lieferten. Venus Williams, dieses Jahr Co-Chair, erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann Andrea Preti im abgestimmten Look. Ihr schwarzes, trägerloses Kleid mit Strasssteinen und roten Details war alles andere als zurückhaltend. Ihre Schwester Serena Williams setzte auf ein rotes, asymmetrisches Kleid mit funkelnden Steinen - ein klassischer Statement-Look, der definitiv auffällt.

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Sabrina Carpenter & Donatella Versace: Klassisch mit Twist

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Sabrina Carpenter zeigte sich in einem schwarzen Off-Shoulder-Kleid mit transparenter Spitze - elegant, aber mit genau der richtigen Portion Drama. Und dann wäre da noch Donatella Versace: komplett in Beige, aber alles andere als schlicht. Der Look spielte mit Struktur und Silhouette - zurückhaltende Farbe, maximaler Effekt.

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Auch Nicole Kidman dabei - und Kritik im Hintergrund

Als Co-Chair durfte natürlich auch Nicole Kidman nicht fehlen. Sie erschien ganz in Schwarz - minimalistisch, aber gewohnt elegant. Für Gesprächsstoff sorgten außerdem Jeff Bezos und Lauren Sanchez. Als Ehrenvorsitzende und Hauptspender der Met Gala stehen sie zwar im Zentrum des Events, gleichzeitig wird ihre Rolle aber auch kritisch gesehen.

Und wo war Beyoncé?

Eine Frage blieb an diesem Abend unbeantwortet: Wo ist Beyoncé? Sie als Co-Chair gilt als einer der meist erwarteten Gäste, ließ das Dinner aber aus. Umso größer dürfte die Spannung für den eigentlichen Gala-Abend sein.