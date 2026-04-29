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Baustelle
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Millionen Schulden

Bau-Pleite: Nächste Firma insolvent

29.04.26, 10:51
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Die Krise in der Baubranche spitzt sich weiter zu: Schon wieder ist ein Unternehmen zahlungsunfähig und für Mitarbeiter sieht es düster aus. 

Die Clever Bau GmbH mit Sitz in Gleinstätten (Steiermark) hat ein Konkursverfahren beantragt. Rund zwölf Beschäftigte sind betroffen und müssen um ihre Jobs bangen.

Laut Gläubigerschützern belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 2,7 Millionen Euro. Insgesamt sind 32 Gläubiger betroffen, darunter vor allem Banken und Lieferanten.

Baumängel bringen Firma zu Fall

Als Hauptgrund für die Pleite nennt das Unternehmen massive Gewährleistungsansprüche. Konkret geht es um Baumängel, die hohe Kosten für Nachbesserungen und Sanierungen verursacht haben, am Ende war die Firma zahlungsunfähig.

Keine Rettung in Sicht

Besonders bitter: Eine Fortführung des Betriebs ist aktuell nicht geplant. Das Unternehmen dürfte somit endgültig vom Markt verschwinden, ein Masseverwalter soll im Verfahren eingesetzt werden. Die Pleite zeigt erneut, wie angespannt die Lage in der steirischen Baubranche ist und dass selbst kleinere Firmen immer öfter unter Druck geraten.

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