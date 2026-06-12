SpaceX ist über 2 Billionen Dollar wert

SpaceX-Chef Elon Musk ist auf dem Papier Billionär.

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SpaceX, das Raumfahrt- und KI-Unternehmen von Elon Musk, legte bei seinem Nasdaq-Debüt am Freitag zwischenzeitlich um über 20 Prozent zu und steigerte seine Bewertung auf mehr als 2 Billionen US-Dollar (1,73 Billionen Euro). Die Aktie eröffnete den Handel bei 150 US-Dollar, 11 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar pro Aktie. Zuletzt notierte sie bei 164 US-Dollar und war damit das sechstgrößte US-Unternehmen nach Marktwert.

Der Börsengang wurde wegen der Bedeutung für den IPO-Markt genau unter die Lupe genommen. Einige Banker sagten, dieser könnte Schwierigkeiten bekommen, sollte die SpaceX-Aktie unter dem Kursniveau vom Donnerstag schließen.

Das Börsendebüt des Unternehmens wird weithin als Generalprobe für eine neue Generation von Mega-Börsengängen angesehen, wobei Marktteilnehmer auf Signale für das Interesse der Anleger im Vorfeld der bevorstehenden Börsengänge der KI-Schwergewichte Anthropic und OpenAI achten.

"Musk-Prämie" unter Beobachtung

Die Kursentwicklung der Aktie wird ein Test für die sogenannte "Musk-Prämie" sein, die die treibende Kraft hinter der Bewertung von Musks Elektro-Auto-Unternehmen Tesla in Höhe von über 1 Billion US-Dollar war. Der bahnbrechende Börsengang festigte Musks Status als erster Billionär aller Zeiten und katapultierte SpaceX in die Riege der wertvollsten Unternehmen der Welt - obwohl das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Verlust von fast 5 Milliarden US-Dollar verzeichnete und nur einen Bruchteil des Umsatzes erzielte, den ähnlich bewertete Tech-Giganten einbrachten.

Die Bewertung von SpaceX könnte weiter steigen, sollten die Konsortialbanken ihr Recht auf den Verkauf zusätzlicher Aktien ausüben. Diese Entscheidung wird in der Regel innerhalb von 30 Tagen nach dem Börsengang getroffen.

Auch wenn SpaceX möglicherweise noch auf die Aufnahme in den S&P 500 warten muss, wird die erwartete zügige Aufnahme in den Nasdaq 100 das Unternehmen bald zu einer wichtigen Position für passive Fonds und ETFs machen, die den Index nachbilden. Das wird eine neue Nachfragequelle für seine Aktien schaffen. Es wird etwa einen Monat dauern, bis das Unternehmen gemäß den neuen Schnellzugangsregeln der Nasdaq in diesen Index aufgenommen wird - im Gegensatz zu einer üblichen Wartezeit von bis zu einem Jahr.

Kurz nach der Erstnotierung war die Aktien aber weiter gestiegen auf zunächst 164 Dollar. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nahm damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.