Shiitake -Produkte neu gedacht

Mit dem SPAR PREMIUM Bio Shiitake-Pesto von Hut & Stiel zieht eine der spannendsten Pilzsorten ins SPAR-Sortiment ein.

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Das Start-up aus dem Wienerwald verbindet Urban Farming mit innovativer Kulinarik und bringt den Shiitake-Pilz mit fein nussigem Aroma in neuer Form ins Glas. Die Rezeptur überzeugt durch ein harmonisches Zusammenspiel hochwertiger Zutaten: Frische, regionale Shiitake-Pilze treffen auf natives Olivenöl extra, ergänzt durch Walnüsse und fein abgestimmte Gewürze. So entsteht ein Pesto mit ausgeprägtem Pilzaroma und angenehm nussiger Note, das vielseitig einsetzbar ist. Ob klassisch zu Pasta, als Aufstrich aufs Brot, als Topping für Salate oder Suppen – besonders in Kombination mit einer Kartoffelsuppe entfaltet das Bio-Shiitake-Pesto sein volles Aroma.

Die Shiitake-Pilze werden auf Kaffeesatz angebaut und direkt weiterverarbeitet. © SPAR/wearegiving

Regionale Pilze aus dem Wienerwald auf den Teller

Hergestellt wird das Bio Shiitake-Pesto von Hut & Stiel, einem Wiener Start-up, das sich seit über zehn Jahren der Pilzzucht widmet. "Wir haben die große Mission mehr Pilze auf die Teller der Menschen zu bringen und Pilze als nährstoffreiches und nachhaltiges Lebensmittel bekannt zu machen. Nach mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Pilzzucht ist das SPAR PREMIUM Bio-Shiitake-Pesto nun das erste Produkt das österreichweit in den Regalen des heimischen Handelsunternehmens verfügbar sein wird. Ein großer Schritt für uns", freut sich Manuel Bornbaum, Geschäftsführer von Hut & Stiel.

Die Shiitake-Pilze werden auf Kaffeesatz angebaut und direkt weiterverarbeitet, wodurch das charakteristische, nussige Pilzaroma optimal erhalten bleibt. Mit dem Urban Farming Konzept verbindet Hut & Stiel Regionalität und Innovation und zeigt, wie moderne Lebensmittelproduktion in der Stadt erfolgreich umgesetzt werden kann.

Pilz als Trendprodukt

© Spar

Pilze sind längst mehr als nur klassische Beilage und entwickeln sich zunehmend zum gefragten Trendprodukt in der Küche. Ihre aromatische Vielfalt und ihre breite kulinarische Einsetzbarkeit machen sie für viele Konsumenten besonders attraktiv. Auch in Österreich zeigt sich dieses wachsende Interesse deutlich: Laut einer von SPAR durchgeführten Studie gemeinsam mit Marketagent greifen rund ein Drittel der Österreicher gerne zu Pilzen in allen Variationen. Das SPAR PREMIUM Bio-Shiitake-Pesto greift diesen Trend auf und bringt die Pilzsorte in einer neuen, besonders vielseitigen Form ins Glas.

Erhältlich ist das Produkt österreichweit bei ausgewählten SPAR-Standorten, SPAR Gourmet, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt um 6,99 Euro.