Schnitzel bleibt Österreichs unangefochtener Klassiker

Das Wiener Schnitzel bleibt unangefochten die Nummer eins der österreichischen Fleischküche. Laut einer aktuellen Umfrage von PENNY und marketagent sehen 83,8 Prozent der Befragten das Schnitzel als den heimischen Klassiker schlechthin.

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Ob Wiener Schnitzel, Tafelspitz oder Gulasch: Fleischgerichte sind tief in der österreichischen Esskultur verankert. Das Wiener Schnitzel ist für 83,8 Prozent der Befragten das typischste österreichische Fleischgericht. Dahinter folgen Schweinsbraten mit 54,7 Prozent sowie Tafelspitz mit 35,6 Prozent und Backhendl mit 33,9 Prozent.

Filet ist das beliebteste Fleischstück

Bei den bevorzugten Fleischstücken liegt das Filet mit 55,8 Prozent klar an der Spitze. Auf Platz zwei folgt das Karree mit 41,8 Prozent. Das Filet überzeugt generationenübergreifend und ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern die erste Wahl.

Deutliche Unterschiede zeigen sich hingegen beim Tafelspitz: Während 39,4 Prozent der Babyboomer das traditionelle Gericht bevorzugen, liegt der Anteil bei der Generation Z lediglich bei 17,1 Prozent.

Frauen verzichten häufiger auf Fleisch

Ein Stück Österreich: das Schnitzel © Mara Zemgaliete - stock.adobe.com

Die Umfrage zeigt auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So geben 11,7 Prozent der Frauen an, kein Fleisch zu essen. Bei den Männern liegt dieser Anteil bei 4,1 Prozent. Männer greifen zudem etwas häufiger zum Filet als Frauen.

Wertschätzung für das gesamte Tier wächst

Ein bewusster Umgang mit Fleisch spielt für die Bevölkerung eine große Rolle. 92,4 Prozent der Befragten halten eine möglichst vollständige Verwertung des Tieres im Sinne des Nose-to-Tail-Prinzips für sehr oder eher wichtig. 57,3 Prozent bewerten diesen Ansatz sogar als sehr wichtig. Nur 7,6 Prozent stehen dem Konzept eher oder völlig ablehnend gegenüber.

PENNY setzt auf Beratung und Handwerk

PENNY sieht sich durch die Ergebnisse bestätigt und verweist auf das eigene Fleischhauer-Service. Nach Angaben des Unternehmens beraten an mehr als 230 Standorten insgesamt 289 Fleischhauer die Kundschaft. Zudem stammen die Fleischprodukte der Eigenmarke "Ich bin Österreich" zu 100 Prozent aus Österreich.