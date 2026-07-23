Snackklassiker
PENNY bringt frische Jausensemmeln ins Regal
Wer eine schnelle Jause sucht, wird bei PENNY ab sofort fündig. Der Markendiskonter bietet erstmals ein Convenience-Sortiment mit drei frisch zubereiteten Semmeln an. Zur Auswahl stehen eine Extrawurst-, eine Gouda- und eine Putenschinkensemmel – jede kostet 1,49 Euro.
Das Besondere: Die Semmeln werden direkt in den Filialen von den Fleischhauer von Hand zubereitet. Damit setzt PENNY auf Frische und eine unkomplizierte Jause für unterwegs oder die Mittagspause.
Beliebter Klassiker
Besonders gefragt ist die Extrawurstsemmel. Bereits bei ersten Tests in ausgewählten Filialen wurde sie laut PENNY zur beliebtesten Jause im Convenience-Bereich und ist nun der Bestseller unter den neuen Snacks.
"Die Extrawurstsemmel ist ein Stück österreichische Jausenkultur und bei PENNY zugleich jetzt schon unser stärkster Convenience-Artikel. Sie ist einfach perfekt, wenn es unkompliziert und günstig sein soll", sagt Johannes Greller, Geschäftsführer von PENNY Österreich.
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Praktische Lösung für unterwegs
Mit dem neuen Angebot reagiert PENNY auf die steigende Nachfrage nach schnellen Mahlzeiten. Ob in der Mittagspause, auf dem Weg zum Badesee oder vor einem Ausflug – die frisch belegten Semmeln sollen eine einfache und preiswerte Alternative für den kleinen Hunger sein.
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