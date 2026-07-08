SPAR baut Asia-Sortiment auf 100 Produkte aus

Die Nachfrage nach asiatischen Lebensmitteln hält an. SPAR erweitert seine Eigenmarke "Taste of Asia" um fünf Neuheiten und bietet damit bereits 100 Produkte aus sieben Ländern an.

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Die Begeisterung für die asiatische Küche reißt in Österreich nicht ab. Spar reagiert auf den anhaltenden Trend und baut das Sortiment seiner Eigenmarke "TASTE OF ASIA" weiter aus. Mit fünf neuen Produkten aus Indien, Thailand, China und Korea umfasst das Angebot inzwischen 100 Artikel.

Fünf neue Spezialitäten für die schnelle Asia-Küche

Die Produktlinie wurde im vergangenen Jahr eingeführt und vereint Spezialitäten aus Japan, Korea, Thailand, Vietnam, Indonesien, China und Indien. Die Verpackungen weisen auf das jeweilige Herkunftsland hin und sollen die Orientierung im Regal erleichtern.

Von Hotteok bis Golden Bags

Spar Golden Bags © Spar

Zu den Neuheiten zählt der koreanische Hotteok Churro Style. Das mit Zimt gefüllte Streetfood-Dessert ist tiefgekühlt als Sechserpack erhältlich und kann im Backofen, in der Pfanne oder in der Mikrowelle zubereitet werden. Ebenfalls neu im Tiefkühlregal sind die aus Thailand bekannten Golden Bags. Die knusprigen Teigtaschen sind mit Garnelen und Gemüse gefüllt und richten sich an Konsumentinnen und Konsumenten, die asiatische Spezialitäten unkompliziert zu Hause genießen möchten.

SPAR enjoy Chicken Tikka Masala © Spar

Klassiker für den Alltag

Auch im Kühlregal gibt es Zuwachs: Das neue Spar enjoy Chicken Tikka Masala mit Reis ergänzt das Angebot an schnellen Fertiggerichten. Das indische Gericht mit Hähnchen, Gemüse und Reis wird mit Kokosmilch und Sojasauce verfeinert und trägt das "einfach OHNE"-Logo. Es kommt ohne Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe aus.

Abgerundet werden die Neuheiten durch zwei Sriracha-Saucen aus Thailand. Die scharfen Chilisaucen sind sowohl in der klassischen Variante als auch als Sriracha-Mayo erhältlich.

Asiatische Küche bleibt Wachstumstreiber

Mit dem Ausbau der Eigenmarke setzt Spar weiter auf den anhaltenden Trend zu internationalen Küchen. Das Sortiment richtet sich sowohl an Hobbyköchinnen und Hobbyköche als auch an Kundinnen und Kunden, die asiatische Gerichte schnell und unkompliziert zubereiten möchten.