Supermarkt-Preisschlacht zur Steuersenkung

Der Handel gibt die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrung auf den Cent genau weiter. Jetzt locken die Supermärkte mit weiteren Angeboten.

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Am Mittwoch ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Nahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent in Kraft getreten. Der Lebensmittelhandel stellt klar, die kleine Steuerreduktion der Regierung auf den Cent genau weiterzugeben. Dazu locken die Supermärkte mit weiteren Angeboten.

So hat der Diskonter Lidl bekanntgegeben, Kunden mit einem Treueprogramm die 4,9 Prozent für zwei Wochen zu schenken.

Marktführer Spar und Verfolger Billa setzen auf Kundeninfo und bewerben die Produkte, für die die Steuersenkung gilt.

Bei Billa gibt es am Hitze-Wochenende dazu noch 25 Prozent auf viele Eis-Sorten und bis zu 25 Prozent auf viele Nivea- &-Labello-Produkte.

Spar verbilligt viele Eis-Sorten am Wochenende ebenfalls um ein Viertel und hat auch so gut wie alle Bier-Produkte im Angebot.

Handels-Offensive

Hofer hat bei bis zu 1.000 Produkten den Preis gesenkt, Knoppers-Goodies gibt es zum halben Preis. Alle großen Supermärkte haben eine Handels-Offensive zum Start der Mehrwert-Steuersenkung mit Mittwoch gestartet. oe24 zeigt, wie sich die Senkung konkret auswirkt.

So wirkt sich die Mehrwertsteuer-Senkung aus

Bei der Eigenmarken-Semmel verlangt Spar zwei Cent weniger, bei den Cherry-Tomaten ebenfalls. Bei einem Liter Spar S-Budget-Vollmilch sind es sieben Cent, die gleiche Summe ersparen sich die Kundinnen und Kunden auch bei einem Kilo Eigenmarken-Spaghetti.

Beim zweitgrößten Lebensmittelhändler Billa (Rewe-Gruppe) wird versprochen, die verordnete Preissenkung "auf den Cent genau" weiterzugeben, auch auf Aktionsartikel.

Laut dem Budgetdienst des Bundes sollen sich Haushalte im Schnitt knapp mehr als sieben Euro im Monat ersparen. Dem Budget fehlen durch das Steuerzuckerl wiederum 400 Mio. Euro.