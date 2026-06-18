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Biodiversitätsgipfel

Kommender Spar-Chef will Sortenvielfalt sichern

© Getty Images/Bloomberg Creative
Markus Kaser, Vize-Chef von SPAR Österreich, der ab 1. Jänner 2028 neuer Vorstandsvorsitzender wird, ruft zur Bewahrung von Arten- und Sortenvielfalt auf. 
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Klimawandel, weltpolitische Rahmenbedingungen und instabile Märkte setzen landwirtschaftliche Betriebe unter Zugzwang. Gleichzeitig existieren aber auch Spielräume zur Verbesserung.

Beim Biodiversitätsgipfel im niederösterreichischen Schiltern diskutierten Vertreter:innen aus Landwirtschaft, Forschung und Handel – darunter Markus Kaser (Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich), Volker Plass (Geschäftsführer des Vereins ARCHE NOAH) gemeinsam mit Sternekoch Paul Ivić und Umweltmedizinerin Dr. Daniela Haluza (Medizinische Universität Wien) – wie Sortenvielfalt erhalten werden kann.

Paul Ivic (Geschäftsführer und Küchenchef vom vegetarischen Sternerestaurant TIAN), Markus Kaser (Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich), Volker Plass (Geschäftsführer von ARCHE NOAH) und Daniela Haluza (Umweltmedizinerin, Medizinische Universität Wien). © SPAR/wearegiving

"Wirtschaftliche Grundlage"

Die Bewahrung von Arten- und Sortenvielfalt in der Landwirtschaft ist mehr als Naturschutz. Sie ist wirtschaftliche Grundlage, Innovationsraum und Voraussetzung für eine stabile und genussvolle Lebensmittelversorgung.

“Mit regionalen, nationalen und internationalen Partnerschaften, gentechnikfreier Produktion, hohen Qualitätsstandards und konkreten Biodiversitätsmaßnahmen stärkt SPAR die Grundlage unserer Lebensmittelversorgung – heute und in Zukunft. Denn Sortenvielfalt ist keine romantische Idee, sondern kann auch ein handfester Wettbewerbsfaktor sein.”

Markus Kaser, Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich

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