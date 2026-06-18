Kommender Spar-Chef will Sortenvielfalt sichern

Markus Kaser, Vize-Chef von SPAR Österreich, der ab 1. Jänner 2028 neuer Vorstandsvorsitzender wird, ruft zur Bewahrung von Arten- und Sortenvielfalt auf.

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Klimawandel, weltpolitische Rahmenbedingungen und instabile Märkte setzen landwirtschaftliche Betriebe unter Zugzwang. Gleichzeitig existieren aber auch Spielräume zur Verbesserung.

Beim Biodiversitätsgipfel im niederösterreichischen Schiltern diskutierten Vertreter:innen aus Landwirtschaft, Forschung und Handel – darunter Markus Kaser (Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich), Volker Plass (Geschäftsführer des Vereins ARCHE NOAH) gemeinsam mit Sternekoch Paul Ivić und Umweltmedizinerin Dr. Daniela Haluza (Medizinische Universität Wien) – wie Sortenvielfalt erhalten werden kann.

Paul Ivic (Geschäftsführer und Küchenchef vom vegetarischen Sternerestaurant TIAN), Markus Kaser (Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich), Volker Plass (Geschäftsführer von ARCHE NOAH) und Daniela Haluza (Umweltmedizinerin, Medizinische Universität Wien). © SPAR/wearegiving

"Wirtschaftliche Grundlage"

Die Bewahrung von Arten- und Sortenvielfalt in der Landwirtschaft ist mehr als Naturschutz. Sie ist wirtschaftliche Grundlage, Innovationsraum und Voraussetzung für eine stabile und genussvolle Lebensmittelversorgung.