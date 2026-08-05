Mit Lebensmittelrettung die Einkaufskosten senken

Die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel soll Haushalte entlasten. Mit geretteten Lebensmitteln über die App Too Good To Go lässt sich zusätzlich sparen.

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Entlastung bei Lebensmitteln bleibt begrenzt

Steigende Lebenshaltungskosten, Sommerurlaub und Freizeitaktivitäten belasten weiterhin die Budgets vieler Haushalte. Laut aktueller Konsumerhebung geben österreichische Haushalte durchschnittlich rund 4.170 Euro pro Monat aus. Knapp 11,6 Prozent davon entfallen auf Lebensmittel.

Die jüngst beschlossene Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel soll für finanzielle Entlastung sorgen. Allerdings profitieren nicht alle Produkte davon. So sind etwa zahlreiche Backwaren oder Speisen aus Restaurants von der Maßnahme ausgenommen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen daher weiterhin auf Sparpotenziale im Alltag achten.

Lebensmittel retten und Geld sparen

Hält oft länger im Glas © Too Good to go

Genau hier setzt die Plattform Too Good To Go an. Über die App können überschüssige Lebensmittel von Bäckereien, Restaurants, Supermärkten und Cafés zu deutlich reduzierten Preisen erworben werden.

Laut dem Unternehmen kann bereits ein gerettetes Überraschungssackerl pro Woche eine jährliche Ersparnis von rund 430 Euro bringen. Wer regelmäßig zwei Pakete pro Monat rettet, spart demnach sogar etwa 540 Euro pro Jahr.

Gemessen an den durchschnittlichen jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensmittel in Höhe von rund 2.200 Euro entspricht dies etwa zehn bis zwölf Wocheneinkäufen.

Kleine Entscheidungen mit großer Wirkung

Das Konzept ist einfach: Lebensmittel, die am Ende des Tages übrig bleiben, werden über die App vergünstigt angeboten, statt entsorgt zu werden. Nutzerinnen und Nutzer erhalten sogenannte Überraschungssackerl, deren Inhalt erst bei der Abholung feststeht. Inzwischen umfasst das Angebot längst nicht mehr nur Lebensmittel. Auch Tiernahrung sowie Blumen und Pflanzen können über die Plattform zu reduzierten Preisen erworben werden.

Überraschungssackerln und Lebensmittelpakete mit Markenprodukten. © Too Good to go

Komfortable Funktionen in der App

Um die Suche nach passenden Angeboten zu erleichtern, bietet Too Good To Go mehrere praktische Funktionen.

Mit verschiedenen Filtern können Nutzer gezielt nach Produktkategorien, Abholzeiten oder bestimmten Anbietern suchen. Wer regelmäßig bei einem Lieblingsbetrieb bestellt, kann diesen als Favoriten speichern und sich per Push-Nachricht über neue Angebote informieren lassen.

Praktisch ist auch die Funktion "Ask-a-friend". Damit kann die Abholung eines reservierten Sackerls unkompliziert an Freunde oder Familienmitglieder übertragen werden, wenn man selbst verhindert ist.

Lebensmittelpakete direkt nach Hause

Neben den bekannten Überraschungssackerln bietet Too Good To Go auch sogenannte Lebensmittelpakete an. Diese stammen direkt von Herstellern und können bequem nach Hause bestellt werden.

Die Pakete enthalten Markenprodukte, die oft aufgrund von Überproduktion, Verpackungsänderungen oder Sortimentsumstellungen nicht mehr regulär verkauft werden. Für Konsumenten bedeutet das Preisnachlässe von bis zu 60 Prozent, obwohl die Produkte weiterhin haltbar und einwandfrei genießbar sind.

Nachhaltigkeit und Sparen verbinden

Während die Mehrwertsteuersenkung nur einen Teil der Lebensmittel umfasst, können Konsumenten mit der Rettung überschüssiger Waren zusätzlich sparen. Das Modell verbindet finanzielle Entlastung mit dem Ziel, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Für viele Haushalte könnte dies gerade in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten zu einer attraktiven Ergänzung beim Wocheneinkauf werden.