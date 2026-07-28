Neue PENNY-Filiale stärkt Nahversorgung

Penny hat in Eisenstadt-Kleinhöflein einen neuen Markt eröffnet. Die Filiale setzt auf ein modernes Konzept mit Fokus auf Frische und schafft acht Arbeitsplätze.

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Nach dem Spatenstich im März 2026 hat Penny seine neue Filiale in der Wiener Straße 59 in Eisenstadt-Kleinhöflein offiziell eröffnet. Der neue Markt verfügt über 564 Quadratmeter Verkaufsfläche und bietet nach Angaben des Unternehmens ein modernes Filialkonzept mit Schwerpunkt auf Frische und einem einfachen Einkaufserlebnis.

Bei der Eröffnung war auch Bürgermeister Thomas Steiner anwesend, der bereits den Spatenstich begleitet hatte.

"Die neue PENNY Filiale ist ein Gewinn für Kleinhöflein: Sie stärkt die Nahversorgung, schafft Arbeitsplätze und verbessert die Lebensqualität durch kurze Wege. Gleichzeitig wird ein bestehender Standort neu belebt, ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln. Damit zeigt dieses Projekt, dass wirtschaftliche Entwicklung und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind", sagt Bürgermeister Thomas Steiner

Fokus auf Frische und Nachhaltigkeit

Der neue PENNY in Kleinhöflein © Penny/Robert Harson

Die Filiale entstand auf einer bereits versiegelten Handelsfläche. Dadurch wurde laut PENNY keine zusätzliche Fläche verbraucht. Das Sortiment umfasst Obst und Gemüse, Brot und Gebäck sowie Frischeprodukte. Obst und Gemüse werden laufend kontrolliert, Brot und Gebäck mehrmals täglich frisch aufgebacken. Auch eine Fleischhauerin beziehungsweise ein Fleischhauer ist direkt vor Ort. „Mit jeder neuen Filiale wollen wir einen Ort schaffen, an dem man gerne einkauft – unkompliziert, modern und mit einem starken Fokus auf Frische. Genau das bringen wir jetzt auch nach Kleinhöflein", betont Niko Karras, Geschäftsführer PENNY Österreich.

PENNY-Team: Frischeheldin, Filialleitung und Fleischhauer © Penny/Robert Harson

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