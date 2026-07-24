Sommer-Aktion
Gratis-Eis bei HOFER: HoT setzt Sommeraktion fort
HoT bleibt seiner beliebten Sommertradition treu: Auch 2026 gibt es an besonders heißen Tagen wieder kostenloses Eis für Kunden. Erreichen die Temperaturen zwischen 27. Juli und 22. August in einer Region Österreichs 35 Grad Celsius, informiert HOFER TELEKOM alle HoT-Kunden österreichweit per SMS über den Aktionstag.
Gratis-Eis in allen HOFER-Filialen
Mit der SMS können Kunden am jeweiligen Aktionstag in jeder HOFER-Filiale in Österreich ein kostenloses MUCCI Stieleis oder ein Waffelhörnchen abholen. Alternativ reicht es aus, an der Kassa die HoT-Netzanzeige auf dem Display des Mobiltelefons vorzuzeigen.
Auch interessant
Sommerbonus
Mit der Eisaktion will HoT das eigene Kundenversprechen auch abseits der Mobilfunktarife erlebbar machen. Das Unternehmen setzt dabei auf unkomplizierte Vorteile für seine Nutzer – passend zu den heißesten Tagen des Sommers.
Die Aktion gilt zwischen 27. Juli und 22. August 2026 und nur solange der Vorrat reicht.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden