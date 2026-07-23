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Gefloppt? Mehrwertsteuer-Senkung wird überprüft

Junge Frau mit Einkaufskorb steht ratlos im Supermarkt zwischen Regalen mit Waren.
© Getty Images
Die Arbeiterkammern in Wien und der Steiermark verglichen aktuelle Preise mit Werten aus Mai und April.
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Die Regierung hat am 1. Juli die Mehrwertsteuersenkung für ausgewählte Grundnahrungsmittel eingeführt.  Ein Flopp oder ein Erfolg? Die Arbeiterkammer hat das überprüft und kommt zu einem klaren Ergebnis: Die Mehrwertsteuersenkung wird von vielen Supermärkten an die Kunden weitergegeben.

Zu dem Ergebnis kommen zwei Überprüfungen der Arbeiterkammern (AK) Wien und Steiermark. Bereits Anfang des Monats war die Nationalbank (OeNB) zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Für bestimmte Lebensmittel gilt seit 1. Juli nurmehr ein Steuersatz von 4,9 Prozent, nach zuvor zehn Prozent.

Vollständig weitergegeben, sogar stärker gesenkt

In allen geprüften Handelsketten sei die niedrigere MWSt auf unter anderem Milch, Joghurt, Butter, Eier, Reis, Nudeln, Brot, Weizenmehl sowie bestimmte Obst- und Gemüsesorten vollständig weitergegeben worden, schreibt die AK Wien am Donnerstag in einer Aussendung.

Viele der geprüften Geschäfte hätten die Preise im Vergleichszeitraum sogar stärker gesenkt, als es die reine MWSt-Senkung geboten hätte. Verglichen wurden zwischen dem 6. bis 13. Mai 2026 erhobene Verkaufspreise mit Preisen zwischen dem 6. und 14. Juli. Dies in den Onlineshops von Billa, Interspar und Spar sowie in jeweils drei Filialen von Hofer, Lidl, Penny und Billa Plus.

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Rückgang der Preise

Die AK Steiermark stellte dann einen deutlichen Rückgang der Preise von April bis Juli fest. Der steirische AK-Warenkorb mit 17 Basislebensmittel habe im Juli rund 7,6 Prozent weniger gekostet als noch drei Monate zuvor. Spezifische Warenkörbe für "Billigprodukte", "Markenprodukte" und "Bioprodukte" entwickelten sich sehr unterschiedlich. Die Billiglinie sei seit April um rund 5,3 Prozent billiger geworden, bei den Markenprodukten gab es einen Preisrückgang um 7,7 Prozent. Bioprodukte wurden in dem Vergleichzeitraum um moderatere ein Prozent günstiger.

Die Arbeiterkammer wird weiter überprüfen. Vorerst ist das Ergebnis positiv.

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