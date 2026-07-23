Stadium IV
Doppelter Krebs-Schock bei "Star Trek"-Legende William Shatner
Krebs traf die Familie von "Star Trek"-Ikone William Shatner gleich in doppelter Härte. Im Jahr 2023 wurde bei dem Schauspieler ein Melanom festgestellt, das bereits in Lunge und Gehirn gestreut hatte. Shatner kämpfte zeitgleich zu seiner Tochter Melanie Shatner Gretsch gegen die Krankheit. Bei ihr wurde bereits ein Jahr zuvor ein Knoten in der Brust entdeckt. In einem Gespräch mit "People.com" gaben beide bekannt, aktuell als krebsfrei zu gelten.
Langer Behandlungsweg für Melanie Shatner
Melanie Shatner musste innerhalb von anderthalb Jahren mehrere Chemotherapien durchlaufen. Zudem wurden ihr beide Brüste entfernt und sie unterzog sich dreißig Strahlentherapie-Behandlungen. Kurz vor dem Ende ihrer Behandlung entdeckte ihr Vater einen Knoten an seiner Wange. Nach der Entfernung des Tumors unterzog sich William Shatner einer zweijährigen Immuntherapie.
Unterstützung innerhalb der Familie
Während dieser Zeit arbeitete der Schauspieler weiter und wurde von seiner Familie unterstützt. Seine Tochter Melanie und ihr Ehemann Joel Gretsch brachten ihm Essen und leisteten ihm Gesellschaft. Shatner wiederum übernahm teils die Behandlungskosten seiner Tochter.
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Neuer Podcast ab 29. Juli
Der gemeinsame Krebskampf führte das Vater-Tochter-Gespann noch näher zusammen und inspirierte sie zu einem neuen Podcast-Format. In "No Time but Now" sprechen die beiden ab 29, Juli mit Betroffenen und Gesundheitsexperten über ihre Erfahrungen.
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