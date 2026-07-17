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William Shatner (95) rockt jetzt Festivals

Paukenschlag: Captain Kirk macht jetzt Heavy Metal
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Die Ikone feiert im September 2026 sogar Live-Premiere auf der Bühne. Er tritt gemeinsam mit seiner Formation "The *uckers" beim Riot Fest in Chicago auf und zeigt damit eindrucksvoll, dass es nie zu spät ist, sich noch einmal neu zu erfinden.
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Captain Kirk wird zu Captain Rock – Schauspieler William Shatner gründete mit 95 Jahren die Heavy-Metal-Formation "The *uckers" und hat soeben bekannt gegeben, dass er sein erstes Live-Konzert spielen wird.

In einem Statement schreibt er: "Ich war schon immer der Überzeugung, dass es bei Musik, genau wie im Weltraum, um Entdeckungen geht." Der Kult-Star wird im September also das Riot Fest in Chicago rocken.

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Ein Rider der Skurrilitäten

Für seinen ersten Auftritt hat Shatner eine hochkarätige Gruppe an Bord geholt. Dazu zählen unter anderen Gitarrist Marcus Nand, Britt Lightning, Schlagzeuger Fred Aching und Bassist Phil Soussan, der in der Vergangenheit mit dem verstorbenen "Prince of Darkness", Ozzy Osbourne und Billy Idol eine Bühne teilte.

Auch seinen Rider (eine Auflistung der Wünsche für den Auftritt) veröffentlichte Shatner in seinem Posting. Dieser könnte skurriler nicht sein: William fordert hier einen Feuerkünstler, einen DeLorean und adoptierte Welpen von diversesten Tierschutzorganisationen.

Im Februar machte Shatner bereits erste Ankündigungen in Richtung Heavy Metal. Das Album "What the F Is Heavy Metal" ist bisher allerdings noch nicht erschienen. Der Erscheinungstermin steht noch in den Sternen. Bekannt ist allerdings, dass es sich um Coverversionen berühmter Songs von Iron Maiden bis Black Sabbath handeln wird.

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