Demonstranten rufen Lügenpresse vor ORF-Zentrum

Am Mittwoch versammelten sich Hunderte Demonstranten vor dem ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg in Wien.

Am Mittwoch wurde das ORF-Zentrum mehrere Stunden von Demonstranten belagert. Dies berichteten mehrere ORF-Mitarbeiter und der Twitter-Kanal "Schwurbelwatch". Demonstrationsteilnehmer standen Berichten zufolge den Corona-Maßnahmen kritisch gegenüber. Ein Video auf Twitter zeigt Menschen, die vor dem ORF-Zentrum standen und "Lügenpresse" rufen. Laut ORF-Quellen sollen auch Aussagen wie "Ihr Mörder!" Ist gefallen sein. Schwurbler jetzt gerade am Küniglberg vorm ORF-Zentrum. pic.twitter.com/XSXifpS6xP — Schwurbelwatch (@schwurbelwatchw) June 30, 2021