Carmen Electra: "Playboy"-Comeback mit 54

Drei Jahrzehnte nach ihrem legendären ersten Cover lässt US-Schauspielerin und "Baywatch"-Ikone Carmen Electra für das "Playboy"-Magazin erneut die Hüllen fallen.

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Manche Frauen werden mit dem Alter scheinbar nur noch aufregender. Bestes Beispiel: Carmen Electra. Die Kult-Nixe aus den Neunzigern ziert die aktuelle Sommer-Ausgabe des US-Magazins und zeigt sich beim Shooting mit Star-Fotograf Max Montgomery so heiß wie nie. Für die Kamera warf sich die 54-Jährige in Schale – beziehungsweise eben nicht: Ein hautenger Netz-Catsuit, eine knackige Leder-Corsage und mörderisch hohe Plateau-Stilettos gehören zu den Outfits, mit denen sie sich auf einer Couch räkelt. Weitere Aufnahmen zeigen den "Scary Movie"-Star im nietenbesetzten Leder-BH, einem Hauch von Netzkleid und mit lässiger Leder-Ballonmütze, perfekt abgerundet durch dramatische Smokey Eyes.

Die Erleuchtung durch Prince

Neben den optischen Reizen liefert die US-Beauty in einer eigenen Kolumne auch gleich noch ein bisserl Lebenshilfe für die Leserschaft. Auf die Frage einer Leserin, ob eine persönliche Neuerfindung inklusive Namensänderung ratsam sei, gab es von Carmen ein klares Ja. Sie selbst weiß schließlich ganz genau, wie sich so ein Neustart anfühlt: Geboren als Tara Leigh Patrick, verdankt sie ihren weltberühmten Künstlernamen keinem Geringeren als dem verstorbenen Musik-Genie Prince. Er verpasste ihr einst den Namen Carmen Electra, mit dem sie sich eigenen Angaben zufolge sofort viel selbstbewusster fühlte. Seit 2024 steht der Name übrigens auch ganz offiziell in ihren Dokumenten.

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Der Kreis schließt sich nach 30 Jahren

Mit der neuen Fotostrecke schließt sich für die Schauspielerin ein Kreis, der im Mai 1996 begann. Damals zog sie sich mit zarten 24 Jahren zum ersten Mal für das Männermagazin aus. Das nackte Liebeserbe war das perfekte Sprungbrett: Kurz darauf ergatterte sie die Rolle der Lani McKenzie in der Kult-Serie "Baywatch" und rannte fortan in der roten Kult-Badehose über die Bildschirme der Welt. Es folgten zahlreiche Hollywood-Rollen – unter anderem in der "Scary Movie"-Parodienreihe – sowie etliche Gastauftritte im TV. Dass sie 30 Jahre nach ihrem Debüt noch immer das Zeug zum Playmate hat, daran gibt es nach diesen Bildern wohl keinen Zweifel mehr.