"Kevin allein in New York": Legendäre "Tauben-Lady" ist tot

Die Filmwelt trägt Trauer nach dem Verlust einer großen Charakterdarstellerin. Die irische Schauspielerin Brenda Fricker ist nach dem Kampf gegen eine Krankheit verstorben, wie ihr Agent Phil Belfield offiziell bestätigte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Jahr 1989 feierte Fricker den größten Triumph ihrer Karriere. Für ihre Rolle als Mutter von Christy Brown im Drama "My Left Foot" wurde sie mit dem begehrten Academy Award ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ebnete ihr den Weg für weitere große Engagements in internationalen Filmproduktionen.

Unvergessen als Taubenfrau

Einem Millionenpublikum blieb sie vor allem durch eine ganz besondere Rolle im Gedächtnis. Im Jahr 1992 verkörperte sie in dem beliebten Weihnachtsklassiker "Home Alone 2: Lost In New York" die legendäre Taubenfrau. Ihr emotionales Zusammenspiel mit den Hauptdarstellern rührt Fans weltweit bis heute jedes Jahr aufs Neue.

Große Lücke in Hollywood

Ihr Agent Phil Belfield fand bewegende Worte zum Abschied von seiner Klientin. Er erklärte öffentlich: "Wir werden ihresgleichen nie wieder sehen und die Welt ist ärmer ohne sie." Zudem betonte er die tiefe persönliche Bindung: "Ich fühlte mich geehrt, sie zu kennen, zu lieben und mit ihr zu arbeiten, und sie wird immer einen Platz in meinem Herzen und im Herzen so vieler Film- und Fernsehfans auf der ganzen Welt haben." Damit hinterlässt die Schauspielerin eine bleibende Lücke in der Kinogeschichte.