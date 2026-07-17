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Influencer-Hochzeit

Jens "Knossi" Knossalla und seine Lia haben Ja gesagt

Jens Knossalla und Lia Mitrou
© Getty Images
Internet-Star Jens "Knossi" Knossalla hat offiziell Ja gesagt. Der sonst so laute Entertainer zeigt sich auf Instagram bei seiner Hochzeit von einer ganz verletzlichen und romantischen Seite.
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Die frohe Botschaft verkündete der Entertainer am Freitag mit den schlichten Worten "Just Married" auf Social Media. Die feierliche Hochzeit fand auf dem Hohen Darsberg statt, einer idyllischen Location in der Nähe von Heidelberg. Schon Tage vor dem großen Fest war die Nervosität deutlich spürbar, wie seine Partnerin Pascalia "Lia" Mitrou bereits im Vorfeld zugab.

Traumhafte Kulisse in Weiß

Die frisch veröffentlichten Hochzeitsfotos zeigen das glückliche Paar in einer komplett weißen Kulisse. Ein wahres Meer aus Rosen und üppigen Blüten säumte den Gang, während über dem Paar ein Kristallleuchter und weiße Stoffbahnen hingen. Die Braut trug ein funkelndes Hochzeitskleid mit einer ausladenden Schleppe und einem zarten Schleier. Der Bräutigam entschied sich gegen die klassische Tradition und wählte ein cremeweißes Sakko mit schwarzer Fliege sowie einer dunklen Hose. Ein Teppich mit den Initialen "P & J" rundete das stimmungsvolle Bild ab.

Prominente Gratulanten weinen vor Freude

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten, und zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus dem Showgeschäft gratulierten. TV-Moderator Kai Pflaume wünschte dem Paar für die Zukunft: "Auf das ein Leben lang für euch NUR DIE LIEBE ZÄHLT." Auch Reality-Star Antonia Hemmer zeigte sich völlig begeistert und schickte emotionale Glückwünsche. Influencerin Georgina Stumpf gab gerührt zu, angesichts der Bilder weinen zu müssen, während Steven Gätjen seine Freude mit Herz-Emojis ausdrückte.

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Ein unvergesslicher Tag für alle

Unter den Gästen befand sich auch Knossis enger Freund Marc Eggers, der sich für die Einladung bedankte und den Tag als wunderschön beschrieb. Zu den weiteren Gratulierenden in den Kommentaren gehörten unter anderem Victoria Swarovski, Jimi Blue Ochsenknecht, Chryssanthi Kavazi und Danni Büchner. Damit teilt das frischgebackene Ehepaar sein großes Glück mit einer riesigen Fangemeinde und vielen Wegbegleitern.

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