Menowin Fröhlich: Baby Nummer 9 ist da

Nach seinem triumphalen DSDS-Sieg im Mai schwebt Sänger Menowin Fröhlich privat im absoluten Baby-Himmel: Seine Partnerin Ronja brachte überraschend früh eine gesunde Tochter zur Welt – das mittlerweile neunte Kind des Musikers.

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Für Menowin Fröhlich läuft es derzeit wie am Schnürchen. Erst heuer im Frühjahr feierte der Sänger sein großes TV-Comeback und holte sich im Finale von "Deutschland sucht den Superstar" den langersehnten Sieg. Nun folgt der nächste emotionale Meilenstein. Eigentlich hätte der Nachwuchs erst im August das Licht der Welt erblicken sollen, doch die kleine Mavie-Soleyn hatte es eilig: Sie wurde bereits am 16. Juli geboren und brachte zarte 2400 Gramm auf die Waage.

Gegenüber RTL zeigte sich der frischgebackene Vater kurz nach der Geburt überglücklich. Die Erleichterung darüber, dass das Baby gesund ist, steht dem 38-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Für ihn und seine Partnerin Ronja geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Doch das Mädchen bedeutet dem Musiker noch viel mehr: Für ihn ist die kleine Mavie-Soleyn der finale, symbolische Schritt in ein komplett neues, geregeltes Leben nach all den privaten Turbulenzen der Vergangenheit.

Patchwork-Haus mit klangvollen Namen

Während es für Partnerin Ronja das allererste Kind ist, stolziert Menowin bereits als echter Großfamilien-Chef durchs Leben. Die stolze Bilanz: Neun Kinder von drei verschiedenen Frauen. Langweilig wird es im Hause Fröhlich also garantiert nie – und auch bei der Namensgebung bewies der Sänger in der Vergangenheit stets eine ordentliche Portion Kreativität.

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Aus der Beziehung mit Sabrina Hertzschuch stammen die Kinder Joel (2007), Jiepen Joelina (2008) und Geneve Maria Sonja (2009). Mit seiner Ex-Partnerin Şenay Ak (35) hat der DSDS-Star weitere fünf Kinder: Vioness Lionell (2014), Djevess-Josue (2018), Canel Losyen (2021) sowie die Zwillinge Elishjana und Acelya, die erst 2024 das Licht der Welt erblickten. Nun macht die kleine Mavie-Soleyn das bunte Patchwork-Glück perfekt und setzt dem erfolgreichen Neuanfang des Sängers die absolute Krone auf.