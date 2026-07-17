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Hochzeit? Pocher feiert Comeback mit Ex Sandy

Ein Mann im Anzug und eine Frau im Brautkleid posieren gemeinsam vor schwarzem Hintergrund.
© Instagram
Sensationelle Wende im Pocher-Kosmos: Nur wenige Monate nach ihrem bitteren Podcast-Aus zeigen sich Oliver Pocher und seine Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden plötzlich im Hochzeits-Look – wagen die beiden etwa den zweiten Gang vor den Altar?
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Nach der Trennung von Oliver Pocher und Amira Aly im Spätsommer 2023 hatte Sandy Meyer-Wölden das Mikrofon übernommen, um das erfolgreiche Podcast-Format des Comedians zu retten. Im Jänner 2026 war nach rund zwei Jahren bei "Die Pochers! Frisch recycelt" jedoch vorerst Schluss. Hinter den Kulissen, so gab das Model später offen zu, habe es ordentlich gekracht. Doch nun haben sich die Wogen geglättet und das einstige Ehepaar gibt seiner beruflichen Zusammenarbeit eine zweite Chance.

Wie RTL berichtet, kehren die beiden unter dem vielsagenden Titel "Die Pochers – LIVE!" zurück. Geplant sind große Live-Shows vor Publikum, aus denen im Nachhinein die Podcast-Episoden entstehen. Für das neue Cover haben sich die dreifachen Eltern ganz besonders in Schale geworfen: Sie posieren im Hochzeits-Outfit. Während der 48-Jährige im klassischen Anzug aufläuft, strahlt Sandy in einem schulterfreien, bodenlangen Brautkleid samt Schleier. "Wir trauen uns noch mal!", scherzen die beiden im Interview, während Sandy stolz die ersten Clips der skurrilen Kostümprobe in ihrer Instagram-Story präsentiert.

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"Es ist eine Hassliebe": Patchwork-Alltag als Bindeglied

Dass der Weg zurück vor das Mikrofon kein Spaziergang war, daraus machen die beiden kein Geheimnis. "Wir hatten unsere Differenzen – sowohl privat als auch beruflich. Aber allein durch die Kinder haben wir einfach immer miteinander zu tun", stellt Sandy im Gespräch klar. Das Schöne an ihrem Ex-Mann sei aber, dass seine Tür im Ernstfall immer offen stehe.

Eine Frau im Brautkleid posiert mit einem Mann im Anzug, beide lächeln in die Kamera.
Sandy und Oliver Pocher posieren im Hochzeits-Look. © Instagram

Auch Oliver Pocher sieht das Ganze mittlerweile gelassen. Wenn man sich einmal uneinig sei, ziehe man eben die Konsequenzen, finde aber am Ende doch immer wieder einen Weg zueinander. Dass die Chemie trotz aller Reibereien nach wie vor stimmt, bringt Sandy schmunzelnd auf den Punkt: Sie habe Olli tatsächlich ein bisserl vermisst. Ihre Beziehung lässt sich wohl am besten mit zwei Worten beschreiben: Eine echte Hassliebe, die nun auf der Bühne fortgesetzt wird.

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