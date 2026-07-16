Jürgen Drews: Tochter packt über Wutanfälle aus!

In der neuen Episode ihres gemeinsamen Podcasts sprechen die Promi-Kinder Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry über ihr Aufwachsen im Rampenlicht – und Joelina erinnert sich dabei an zwei seltene Momente, in denen ihr sonst so friedlicher Vater Jürgen Drews völlig die Fassung verlor.

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Eigentlich gilt der "König von Mallorca" als die Ruhe selbst. Auch Podcast-Kollege Achim Petry betont in der Runde, Jürgen Drews immer als einen überaus herzlichen Menschen wahrgenommen zu haben. Dem stimmt seine Tochter Joelina zwar grundsätzlich zu, erinnert sich im Gespräch jedoch an zwei extreme Ausnahmen. Der erste Vorfall ereignete sich direkt im Scheinwerferlicht: Als Jürgen Drews bei einem Auftritt auf der Bühne plötzlich mit Eiern beworfen wurde, war es mit der royalen Gelassenheit schlagartig vorbei – der Schlagerstar fackelte nicht lange und packte sich den Übeltäter kurzerhand selbst.

Noch dramatischer wurde es bei einer Begebenheit auf Mallorca, bei der es um das Leben von Familienhündin Fienchen ging. Als der kleine Dackel frei herumlief, eskalierte die Situation mit einem Passanten. Der fremde Mann packte das Tier, hob es hoch und bedrohte es mit einer Schaufel. Laut Joelina war der Unbekannte kurz davor, den Hund zu erschlagen. In diesem Moment mutierte der Schlager-König zum Beschützer: Wutentbrannt sprintete Jürgen Drews los, packte den Mann mit nur einer Hand, hob ihn hoch und schrie ihn an. So extrem habe Joelina ihren Vater weder vorher noch nachher jemals wieder erlebt.

Großer Stolz im Kindergarten

Abseits dieser beiden Ausnahmesituationen beschreibt die 30-Jährige ihren Vater jedoch als einen stets respektvollen und extrem haltungsstarken Menschen, was sie bis heute sehr an ihm schätze.

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Trotz der permanenten Aufmerksamkeit schaut Joelina Drews super gerne auf ihre Kindheit und die Schulzeit zurück. Ein ganz besonderer Tag im Kindergarten ist ihr dabei bis heute im Gedächtnis geblieben. Damals besuchte sie ihr Vater Jürgen standesgemäß mit königlichem Mantel, Krone und seiner Gitarre im Gepäck. Vor den Augen der anderen Kinder schmetterte er seine Megahits wie "Ein Bett im Kornfeld" und "König von Mallorca". Ein Moment, der die kleine Joelina damals mit unendlichem Stolz erfüllte und ihr bis heute ein Lächeln ins Gesicht zaubert.