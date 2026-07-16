Patrice Aminati: Bitterer Therapie-Rückschlag

Trotz ihrer unheilbaren Krebserkrankung kämpft Patrice Aminati tapfer weiter, musste nun aber einen herben Rückschlag bei einer vielversprechenden neuen Therapiemöglichkeit einstecken.

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Nachdem zahlreiche aufmerksame Follower die Influencerin auf eine innovative Behandlungsmethode in Dresden aufmerksam gemacht hatten, keimte kurzzeitig große Hoffnung im schweren Kampf gegen den schwarzen Hautkrebs auf. Die Erkrankung hat mittlerweile in mehrere Organe gestreut, weshalb Patrice jeden Tag auf eine kleine gute Nachricht angewiesen ist. Am Dienstag meldete sich die 31-Jährige jedoch mit einem emotionalen Update direkt aus der Klinik bei ihren Fans im Netz, um die Situation aufzuklären. Die vermeintliche Rettung kommt für sie leider nicht infrage, da die Methode bei ihr bereits vor einiger Zeit geprüft worden war.

Das Problem liegt in ihrem genetischen Profil: Sie besitzt einen anderen HLA-Typ, also ein spezielles humanes Leukozytenantigen-System, welches für die körpereigene Immunabwehr zuständig ist. Da diese Proteingruppe bei ihr nicht mit der Therapie kompatibel ist, bleibt dieser Weg für sie dauerhaft verschlossen – ein schwerer Schlag, nachdem bereits Ende Juni bekannt wurde, dass ihre bisherige Therapie bei einigen Metastasen nicht wie gewünscht anschlägt.

Geschwächtes Immunsystem: Neue gesundheitliche Baustellen

Als wäre die bittere Gewissheit über die gescheiterte Behandlungsoption nicht schon Belastung genug, muss Patrice Aminati derzeit weitere gesundheitliche Rückschläge verkraften. Durch die dauerhaften Krebstherapien ist ihr Körper extrem geschwächt und empfänglich für Infektionen aller Art geworden. Aktuell leidet sie zusätzlich unter einem schmerzhaften Ausbruch von Herpes und einer Gürtelrose, weshalb sie sich in der Klinik direkt einer antiviralen Behandlung unterziehen muss.

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Trotz dieser enormen körperlichen und seelischen Strapazen verliert die junge Mutter ihren bewundernswerten Lebensmut nicht. Anstatt in Bitterkeit zu verfallen, zeigt sie eine beeindruckende Größe und betont auf Instagram, wie sehr sie sich für alle anderen Hautkrebs-Betroffenen freut, denen mit der neuen Methode in Dresden erfolgreich geholfen werden kann.