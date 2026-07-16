Lisa Müllers geheime Austro-Familiengeschichte

Die erfolgreiche Dressurreiterin Lisa Müller verdankt ihren Erfolg auch ihrer Familie. Ihre Vorfahren legten einst im österreichischen Kärnten den Grundstein für ein riesiges Vermögen.

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Lisa Müller feiert aktuell große sportliche Erfolge. Die 36-jährige Dressurreiterin und Noch-Ehefrau von Thomas Müller wurde in den Perspektivkader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Den Grundstein für diese Karriere legte ihr Großvater, der ihr das erste Pferd schenkte. Doch für den teuren Reitsport braucht es auch finanzielle Mittel. Dieses Geld stammt zu großen Teilen aus der Familiengeschichte von Lisa Müller, die als Puxbaumer geboren wurde. Ihre Ahnen bauten in Österreich ein beachtliches Vermögen auf.

Harte Arbeit in Kärnten

Die Puxbaumers stammen ursprünglich aus Klagenfurt in Kärnten. Dort bewirtschafteten die Vorfahren einen Bauernhof und betrieben später ein Gasthaus. Trotz harter Arbeit mit Kühen und Gemüse reichte das Geld anfangs kaum, und die Familie musste sogar Schulden machen. Die Wende kam ab dem Jahr 1914, als in der Nähe ein Militärflughafen gebaut wurde. Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten 1938 traten mehrere Familienmitglieder der NSDAP bei, woraufhin Gutsbesitzer Simon Puxbaumer eine Entschuldung seines Betriebs bewilligt bekam.

Thomas und Lisa Müller © Getty Images

Der große Flughafen-Deal

Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg der Wert des Landes durch den Ausbau des Flughafens für die zivile Luftfahrt massiv an. In den 1950er-Jahren verkaufte der Haupterbe schließlich einen Großteil des Grundbesitzes an den Staat. Von diesem lukrativen Deal profitierte auch der Familienzweig von Lisa Müller. Ihr Urgroßvater zog daraufhin nach Deutschland, wo er einen Saatgut-Großhandel betrieb. Später ließ sich die Familie in der Nähe von München nieder, wo Lisa ihre Leidenschaft für Pferde entdeckte.

Pferde und eigene Flugzeuge

Lisa Müller © Getty Images

Mit ihrer Begeisterung steckte sie auch Thomas Müller an. Gemeinsam bauten sie das renommierte Gut Wettlkam für Sportpferdezucht auf. Doch die Liebe zur Luftfahrt blieb in der Familie verankert: Lisa Müller machte vor einigen Jahren ihren Pilotenschein. Mittlerweile besitzen sie und Thomas sogar eine eigene Propellermaschine, die sie selbst nutzen und verchartern.