Bootstrip auf Ibiza endet für RTL-Moderatorin im Desaster

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig wollte auf Ibiza eigentlich nur entspannen. Doch ein Bootstrip mit Tochter Nele entwickelte sich für den TV-Star zu einer unerwarteten Herausforderung.

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Die beliebte Moderatorin genießt derzeit ihren wohlverdienten Sommerurlaub. Gemeinsam mit ihrer Familie reiste die 62-Jährige nach Ibiza, um im luxuriösen "7Pines Resort" entspannte Tage zu verbringen. In ihrer Instagram-Story zeigt sich der RTL-Star eigentlich bester Laune bei Cocktails und gutem Essen. Doch ein Ausflug auf dem offenen Meer nahm eine unschöne Wendung.

Seekrankheit statt Urlaubsidyll

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Ein Video zeigt Frauke Ludowig sichtlich mitgenommen auf einem Boot. Das Wasser peitscht ihr ins Gesicht, während sie das Erlebnis selbst als "Desaster" bezeichnet. Noch vor wenigen Tagen stand sie top gestylt im Studio, jetzt kämpft sie mit der Übelkeit auf hoher See. Während Tochter Nele munter ins kühle Nass springt, sitzt die sichtlich angeschlagene Moderatorin mit einer XXL-Taucherbrille an Bord. "Einer von uns ist seekrank ...ratet wer??", scherzte sie trotz der Umstände in ihrer Story.

Zuspruch von TV-Kollegen

Frauke Ludowig © getty

Die Offenheit der Moderatorin sorgt bei ihren Followern für Begeisterung. Auch prominente Kolleginnen kommentierten den Beitrag mit Humor. Marlene Lufen vom Sat.1-Frühstücksfernsehen scherzte: "Also du siehst top fit aus. Muss Nele sein." Let's-Dance-Jurorin Motsi Mabuse versprach scherzhaft, für sie zu beten. Zum Glück hielt die Übelkeit nicht allzu lange an. Wenig später teilte die Moderatorin bereits wieder Aufnahmen der traumhaften Aussicht der Insel, was auf eine schnelle Besserung hindeutet.