Bitte was?! Frauke Ludowig gesteht schräge Beauty-OP

In ihrem Podcast verrät die „Exklusiv“-Moderatorin ein Schönheitsgeheimnis. Die Erzählung lässt ihre Fans fassungslos zurück.

Stars und Sternchen legen sich gern mal unters Messer, wenn das Selfie-Licht die Falten zu gnadenlos einfängt. Ob gestraffte Augenlider, prallere Lippen oder eine neue Nase: Für viele Promis gehören Schönheits-OPs längst zum guten Ton in der Glitzerwelt.

Eine, die eigentlich immer als besonders natürlich und bodenständig gilt, überrascht jetzt mit einem ganz anderen Eingriff: Frauke Ludowig (61). Die RTL-Moderatorin, die Promis seit Jahrzehnten ihre irrsten Beauty-Geheimnisse entlockt, plaudert in ihrem Podcast plötzlich selbst ganz offen über eine Schönheitsoperation.

Frauke Ludowig packt aus: „Ich hatte eine Schönheits-OP“

In ihrem Podcast „Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt“ wird es diesmal brisant. Ganz beiläufig gesteht der TV-Star: „Ich muss gestehen, ich hatte kürzlich eine Schönheitsoperation.“ Was dann folgt, lässt nicht nur ihre Co-Moderatorin und Stylistin Tine sprachlos zurück: „Ich habe mir einen Zeh verkürzen lassen!“

© Getty Images

Kein Scherz! Die 61-Jährige erzählt, dass ihr der besagte Zeh schon länger Probleme bereitet habe – also griff sie kurzerhand zur chirurgischen Lösung. Ganz ohne Vollnarkose, nur mit lokaler Betäubung, ließ sich Frauke den Eingriff machen. Der Höhepunkt: Sie wollte sogar selbst dabei zuschauen!

Doch der Arzt lehnte lachend ab, mit der Begründung, sie könne sonst in Ohnmacht fallen. Rückblickend war das wohl keine schlechte Idee, denn die Geräusche während der OP hatten es offenbar in sich. Frauke beschreibt sie mit trockenem Humor so: „Da wird eine Zange an deinen Zeh angesetzt und ein Teil herausgeknackt – hört sich ein bisschen an wie ein Hühnerschenkel, den man durchbricht.“ Autsch! Allein diese Beschreibung sorgt bei vielen für Gänsehaut.

Fans zwischen Entsetzen und Lachanfall

Unter dem Video zu Fraukes Offenbarung sammeln sich Kommentare, die von fassungslos bis urkomisch reichen: „Beim Gedanken an den Hähnchenschenkel hat es mich echt zerrissen!“, schreibt eine Userin. „Knack und keine Vollnarkose? Ich werde schon beim Zuhören ohnmächtig!“, meint eine andere.

Trotz aller Schockmomente nehmen es Fraukes Follower mit Humor – und feiern die Moderatorin für ihre Ehrlichkeit und Selbstironie. Denn während viele Stars ihre Beauty-Eingriffe lieber unter Verschluss halten, bricht die Moderatorin mit Tabus und spricht wie immer offen darüber. Egal ob Falten oder Füße: Frauke Ludowig steht zu sich!