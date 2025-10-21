Heidi Klum verspricht "extra hässliches" Kostüm – Fans rasten jetzt schon aus!

Halloween ohne Heidi Klum (52)? Undenkbar! Seit Jahren gilt das deutsche Topmodel als unangefochtene "Queen of Halloween" – mit immer spektakuläreren Kostümen, die weltweit für Schlagzeilen sorgen. Jetzt heizt Klum die Vorfreude auf den 31. Oktober 2025 erneut an.

In der US-Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" plauderte die GNTM-Chefin über ihre Pläne – und machte klar, dass sie auch in diesem Jahr wieder alles geben will, um ihren Ruf als Halloween-Ikone zu verteidigen. Doch konkrete Details zu ihrem neuen Look hält sie noch streng geheim. Nur so viel ließ sie durchblicken: "Ich werde extra hässlich sein und super gruselig."

Heidi Klum gab tiefe Einblicke. © Getty Images

Geheime 3D-Vorbereitung sorgt für Spekulationen

Noch rätselhafter wurde es, als ein Instagram-Post von Anfang Oktober auftauchte: Darin zeigt sich Heidi mit einem 3D-Abdruck ihres Gesichts und schreibt dazu geheimnisvoll: "Das ist erst der Anfang." Auf dem Foto wirkt ihre Unterlippe fast verschwunden – ein Detail, das Fans sofort zu wilden Theorien anregte. Manche vermuten eine futuristische Roboter-Verwandlung, andere tippen auf eine düstere Horrorfigur.

Was plant die „Halloween Queen“ diesmal?

Nach ihren legendären Auftritten als Alien, Werwölfin, Oktopus oder bizarre Fantasy-Kreatur scheint Heidi 2025 tatsächlich noch eins draufsetzen zu wollen. Welche Rolle Ehemann Tom Kaulitz (36) diesmal spielt, ist noch streng geheim – bei vergangenen Auftritten war er oft Teil der aufwendigen Kostüm-Inszenierungen.

Fans spekulieren wild im Netz

Auf Social Media brodelt die Gerüchteküche: Unter dem Hashtag #HeidiHalloween2025 tauschen sich Fans bereits eifrig über mögliche Kostümideen aus. Auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder Reddit wird fleißig geraten, ob Heidi diesmal als Roboter, Zombie oder gar als lebendige Statue auftritt. Einige User veranstalten sogar eigene Wetten: "Wer schafft es, sich am ähnlichsten wie die Halloween Queen zu verkleiden?"