Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Kopie von Heidi Klum als "Fiona" aus Shrek
© Getty

Halloween-Party

Heidi Klum verspricht "extra hässliches" Kostüm – Fans rasten jetzt schon aus!

21.10.25, 11:19
Teilen

Halloween ohne Heidi Klum (52)? Undenkbar! Seit Jahren gilt das deutsche Topmodel als unangefochtene "Queen of Halloween" – mit immer spektakuläreren Kostümen, die weltweit für Schlagzeilen sorgen. Jetzt heizt Klum die Vorfreude auf den 31. Oktober 2025 erneut an.

In der US-Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" plauderte die GNTM-Chefin über ihre Pläne – und machte klar, dass sie auch in diesem Jahr wieder alles geben will, um ihren Ruf als Halloween-Ikone zu verteidigen. Doch konkrete Details zu ihrem neuen Look hält sie noch streng geheim. Nur so viel ließ sie durchblicken: "Ich werde extra hässlich sein und super gruselig."

Heidi Klum gab tiefe Einblicke.

Heidi Klum gab tiefe Einblicke.

© Getty Images

Geheime 3D-Vorbereitung sorgt für Spekulationen

Noch rätselhafter wurde es, als ein Instagram-Post von Anfang Oktober auftauchte: Darin zeigt sich Heidi mit einem 3D-Abdruck ihres Gesichts und schreibt dazu geheimnisvoll: "Das ist erst der Anfang." Auf dem Foto wirkt ihre Unterlippe fast verschwunden – ein Detail, das Fans sofort zu wilden Theorien anregte. Manche vermuten eine futuristische Roboter-Verwandlung, andere tippen auf eine düstere Horrorfigur.

Was plant die „Halloween Queen“ diesmal?

Nach ihren legendären Auftritten als Alien, Werwölfin, Oktopus oder bizarre Fantasy-Kreatur scheint Heidi 2025 tatsächlich noch eins draufsetzen zu wollen. Welche Rolle Ehemann Tom Kaulitz (36) diesmal spielt, ist noch streng geheim – bei vergangenen Auftritten war er oft Teil der aufwendigen Kostüm-Inszenierungen.

Fans spekulieren wild im Netz

Auf Social Media brodelt die Gerüchteküche: Unter dem Hashtag #HeidiHalloween2025 tauschen sich Fans bereits eifrig über mögliche Kostümideen aus. Auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder Reddit wird fleißig geraten, ob Heidi diesmal als Roboter, Zombie oder gar als lebendige Statue auftritt. Einige User veranstalten sogar eigene Wetten: "Wer schafft es, sich am ähnlichsten wie die Halloween Queen zu verkleiden?"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden