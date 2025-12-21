Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Brooklyn Beckham blockiert David und Victoria auf Instagram'
© Getty Images

Familien-Drama

Brooklyn Beckham blockiert David und Victoria auf Instagram'

Von
21.12.25, 12:30
Teilen

Traurige Weihnachten bei den Beckhams – der Familienkrieg wird immer hässlicher. Brooklyn Beckham hat jetzt die ganze Familie auf Instagram gesperrt.  

Kein Weihnachtsfrieden bei den Beckhams – ganz im Gegenteil! Jetzt tobt der Social Media Krieg! Wie Cruz Beckham behauptet, hat nun nämlich sein entfremdeter Bruder Brooklyn gleich die gesamte Familie in den sozialen Medien blockiert – darunter seine Eltern David und Victoria sowie seine Schwester Harper.

Brooklyn Beckham blockiert David und Victoria auf Instagram'
© Getty Images

Sir David und Lady Victoria Beckham

Sir David und Lady Victoria Beckham

© Getty

“They woke up blocked. As did I.” (z.dt. „Sie wachten blockiert auf. Ich auch.“) So bestätigte der Musiker, dass seine Eltern bitter und enttäuscht feststellen mussten, dass sie Brooklyns Profil auf Instagram nicht mehr sehen konnten, und sagte: „Meine Mutter und mein Vater würden ihrem Sohn niemals entfolgen.“

Brooklyn Beckham blockiert David und Victoria auf Instagram'
© Getty Images

Cruz Beckham(o.) wunder sich über Bruder Brooklyn (u.) 

Brooklyn Beckham blockiert David und Victoria auf Instagram'
© Getty Images


Eine deutliche Antwort auf diverse Medienberichte, die ja behaupten, dass der ehemalige englische Fußballer (50) und die Modedesignerin Victoria (51) ihrem ältesten Sohn und dessen Frau Nicola Peltz (30) auf Instagram entfolgt sind.

Brooklyn Beckham blockiert David und Victoria auf Instagram'
© Getty Images

Zwei Fronten: Brooklyn & Gattin Nicola Pentz (o.) und die restlichen Beckhams (u.)

Brooklyn Beckham blockiert David und Victoria auf Instagram'
© Getty Images

Mit der irren Instagram-Blockade zündet Brooklyn Beckham nun so knapp vor Weihnachten ein neues Kapitel im ewigen Familien-Streit: Brooklyns Frau Nicola folgt ebenfalls keinem Mitglied der Beckham-Familie auf Instagram – Wochen nachdem das Paar bei Davids lang erwarteter Ritterwürde nicht anwesend war. David und Victoria fehlten im August auch bei Brooklyns und Nicolas Erneuerung des Eheversprechens in New York.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden