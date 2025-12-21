Brooklyn Beckham blockiert David und Victoria auf Instagram'

Traurige Weihnachten bei den Beckhams – der Familienkrieg wird immer hässlicher. Brooklyn Beckham hat jetzt die ganze Familie auf Instagram gesperrt.

Kein Weihnachtsfrieden bei den Beckhams – ganz im Gegenteil! Jetzt tobt der Social Media Krieg! Wie Cruz Beckham behauptet, hat nun nämlich sein entfremdeter Bruder Brooklyn gleich die gesamte Familie in den sozialen Medien blockiert – darunter seine Eltern David und Victoria sowie seine Schwester Harper.

Sir David und Lady Victoria Beckham © Getty

“They woke up blocked. As did I.” (z.dt. „Sie wachten blockiert auf. Ich auch.“) So bestätigte der Musiker, dass seine Eltern bitter und enttäuscht feststellen mussten, dass sie Brooklyns Profil auf Instagram nicht mehr sehen konnten, und sagte: „Meine Mutter und mein Vater würden ihrem Sohn niemals entfolgen.“

Cruz Beckham(o.) wunder sich über Bruder Brooklyn (u.)

Eine deutliche Antwort auf diverse Medienberichte, die ja behaupten, dass der ehemalige englische Fußballer (50) und die Modedesignerin Victoria (51) ihrem ältesten Sohn und dessen Frau Nicola Peltz (30) auf Instagram entfolgt sind.

Zwei Fronten: Brooklyn & Gattin Nicola Pentz (o.) und die restlichen Beckhams (u.)

Mit der irren Instagram-Blockade zündet Brooklyn Beckham nun so knapp vor Weihnachten ein neues Kapitel im ewigen Familien-Streit: Brooklyns Frau Nicola folgt ebenfalls keinem Mitglied der Beckham-Familie auf Instagram – Wochen nachdem das Paar bei Davids lang erwarteter Ritterwürde nicht anwesend war. David und Victoria fehlten im August auch bei Brooklyns und Nicolas Erneuerung des Eheversprechens in New York.