"Ich lebe" – Megan Fox überrascht Fans mit heißen Bildern

Megan Fox ist zurück auf Instagram – und sorgt mit einem neuen, freizügigen Fotoshooting sofort für Aufsehen. Nach monatelanger Pause meldet sich die Schauspielerin mit deutlichen Worten und starken Bildern bei ihren Fans zurück.

Mit einer ganzen Bilderreihe kehrte Megan Fox am Dienstag auf die Social-Media-Plattform zurück. In ihrer Story schrieb sie knapp: "Ich lebe... Neue Fotos sind gerade online." Unter dem Beitrag setzte sie zudem die nachdenkliche Caption: "Alles ist schöner, weil wir dem Untergang geweiht sind." Die Aufnahmen zeigen die 39-Jährige in einem engen schwarzen T-Shirt, schwarzem String, Choker, kniehohen Strümpfen und hohen Plateauschuhen mit Marihuana-Symbol. Mal sitzt sie im Close-up auf dem Boden, mal posiert sie für eine weitere Einstellung, ergänzt durch einen kurzen Clip vom Set. Ihre langen dunklen Haare trägt sie offen, das Make-up besteht aus dunklem Eyeliner und sattem Pink auf den Lippen.

Ex flirtet öffentlich

Unter dem Post meldete sich auch ihr Ex-Partner Machine Gun Kelly zu Wort und schrieb augenzwinkernd: "Bin begeistert, dass ich deine Telefonnummer habe." Fans reagierten begeistert auf das Comeback und kommentierten unter anderem mit "Die Queen ist zurück" oder "Wir haben dich vermisst".

Im Frühjahr 2025 hatte Fox nach der Geburt ihrer Tochter Saga Blade sämtliche Fotos von ihrem Account gelöscht und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit dem neuen Shooting beendet sie diese längere Instagram-Pause offiziell.

Auch beruflich sorgt sie wieder für Schlagzeilen: Ihr Kultfilm "Jennifer's Body" soll eine Fortsetzung erhalten und befindet sich in Entwicklung – ein weiterer Grund, warum ihre aktuellen Bilder bei Fans für Gesprächsstoff sorgen.

Fokus auf Elternrolle

Privat geht es hingegen ruhiger zu. Noch vor der Geburt ihrer Tochter trennte sich Fox von MGK. Über die Ankunft des Kindes schwärmte der Rapper in der The Jennifer Hudson Show: "Es war wirklich eine epische Geschichte aus Liebe, Schmerz und viel Magie."

Mittlerweile beschränkt sich die Beziehung der beiden auf das gemeinsame Elternsein.