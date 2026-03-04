Bunte Ostereier aus dem Supermarkt: Worauf Sie unbedingt achten müssen!

Schon Wochen vor dem Osterfest leuchten sie uns aus den Regalen in knalligen Farben entgegen: fertig gekochte, bunte Ostereier. Sie sind praktisch, beliebt und gehören für viele zur Osterzeit einfach dazu. Doch wie unbedenklich ist der Kauf wirklich?

Die Vorfreude steigt: Wer aktuell durch die Gänge der Supermärkte schlendert, kommt an den verlockenden Oster-Leckereien kaum noch vorbei. Schoko-Hasen, süße Eier und natürlich die klassischen, bunt gefärbten Ostereier reihen sich dicht an dicht. Doch während wir bei frischen Eiern genau wissen, woher sie kommen, herrscht bei der bunten Oster-Ware oft Rätselraten.

Die Kennzeichnungs-Lücke

© Getty Images

Wenn Sie frische Eier kaufen, ist die Sache klar: Ein aufgedruckter Code verrät Ihnen haargenau Herkunft, Haltungsform und Haltbarkeit. Käfighaltung? Für die meisten Österreicherinnen und Österreicher ein absolutes No-Go! Wir greifen aus Liebe zum Tierwohl lieber zur Freilandhaltung. Das Erschreckende: Sobald ein Ei gekocht und gefärbt wird, gilt es rechtlich als „verarbeitetes Produkt“. Das bedeutet: Die strenge Kennzeichnungspflicht entfällt komplett!

Worauf Sie beim Einkauf achten sollten

Das bedeutet für Sie: Die bunten Eier in der Plastikverpackung könnten theoretisch aus Käfighaltung stammen und aus Nicht-EU-Ländern importiert sein. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Der Druck der Konsumenten wirkt! In den letzten Jahren hat sich in puncto Transparenz einiges getan. Viele verantwortungsbewusste Produzent:innen drucken Herkunft und Haltungsart mittlerweile auf freiwilliger Basis auf die Verpackung der bunten Eier.

Suchen Sie also gezielt nach diesen freiwilligen Gütesiegeln und Angaben. Fehlt jeder Hinweis auf die Herkunft? Dann lassen Sie die Eier lieber im Regal liegen!

Im Zweifel: Einfach selbst färben!

© Getty Images

Wer zu 100 % sichergehen will, dass kein Käfig-Ei auf dem Ostertisch landet, greift zu rohen Eiern aus transparenten regionalen Quellen (z.B. Bio- oder Freilandhaltung) und wird selbst kreativ!Das Selbstfärben macht nicht nur der ganzen Familie Spaß, sondern hat noch einen weiteren großen Vorteil für Ihre Gesundheit: Sie können auf problematische Chemikalien verzichten, indem Sie einfach Ihre Speisekammer plündern. Aus ganz alltäglichen Lebensmitteln, wie Zwiebelschalen, Roten Rüben oder Kurkuma lassen sich kinderleicht wunderschöne, absolut unbedenkliche Farben zaubern.