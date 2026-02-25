Spargelzeit 2026: Wann startet die Spargelsaison in Österreich?

Es ist DAS kulinarische Highlight des Frühlings! Wir alle können es kaum erwarten, bis die feinen Stangen wieder auf unseren Tellern landen. Doch Wind, Wetter und die Inflation beeinflussen den Start. Wir verraten, wann wir heuer mit dem ersten Spargel der Region rechnen können.

Ob in cremiger Sauce Hollandaise, als knackiger Frühlingssalat oder als aromatische Suppe: Spargel ist ein absolutes Muss im Frühling. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen erwacht die Lust auf das edle Gemüse, und wir können es kaum erwarten, dass die ersten frischen Stangen endlich in den Supermärkten erhältlich sind. Doch wann ist es endlich soweit?

Der Startschuss: Beginn der Spargelzeit 2026

© Getty Images

Mutter Natur gibt den Takt vor! Der offizielle Beginn der Erntezeit hängt maßgeblich von drei Dingen ab: dem aktuellen Wetter, der Bodenbeschaffenheit und der Vorjahresernte.

Die gute Nachricht für alle Ungeduldigen: Dank der warmen Temperaturen stehen die Chancen dieses Jahr hervorragend! Wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, könnten wir je nach Region bereits ab Ende März, spätestens aber Mitte April, die ersten frischen Stangen ergattern. Aber Vorsicht: Ein plötzlicher Kälteeinbruch könnte den Startschuss noch verzögern.

Finger weg von Importware

Obwohl die heimische Saison erst im April so richtig Fahrt aufnimmt, blitzt hier und da schon jetzt Spargel in den Supermarktregalen auf. Doch hier ist Vorsicht geboten: Meistens haben diese Stangen eine halbe Weltreise aus Spanien oder Griechenland hinter sich. Darunter leidet nicht nur der Geschmack, sondern auch die Nährstoffe. Viele gesunde Inhaltsstoffe verabschieden sich auf dem langen Transportweg. Alternativ stammt die Ware aus beheiztem Anbau oder unter massiven Folien, beides ist ökologisch alles andere als ideal.

© Getty Images

Echte Spargel-Fans warten, bis die regionalen Stangen auf ganz natürlichem Weg ihre Köpfe aus der Erde strecken. Das schont die Umwelt und belohnt uns mit dem vollen, unverfälschten Genuss!

Der ideale Spargel-Monat

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich den Mai dick im Kalender markieren. Da bekommen Sie Spargel in Weltklasse-Qualität zum kleinen Preis. Die Saison ist in vollem Gange und das Angebot auf einem Rekordhoch. Die Temperaturen schwanken weniger, wodurch der Spargel wunderbar gleichmäßig wächst und eine Spitzenqualität erreicht. Das Angebot explodiert, die Preise purzeln und Sie bekommen die absolute Premium-Frische direkt vom Bauern aus Ihrer Region!

Das Ende der Spargelsaison

Alles Schöne hat einmal ein Ende. Traditionell ist am 24. Juni (dem Johannistag) Schluss mit der Ernte. Würden die Spargelbauern und -bäuerinnen die Ernte über den 24. Juni hinaus verlängern, würde das die Pflanze massiv schwächen. Die bittere Konsequenz wäre eine mickrige Ernte im Folgejahr. Und das will wirklich niemand riskieren!