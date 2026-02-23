Liebes-Glück: Verlobung für "Let's Dance"-Star Kathrin Menzinger

Max Kumptner ging im Asien-Urlaub vor der Profitänzerin auf ein Knie. Sie zögerte nicht eine Sekunde und sagte "A million times yes".

Von Sonya Kraus bis Ross Antony: Das sind die 14 Stars der neuen „Let’s Dance“-Staffel Von Sonya Kraus bis Ross Antony: Das sind die 14 Stars der neuen „Let’s Dance“-Staffel Das Timing hätte wohl kaum glanzvoller gewählt sein können: Während in den Studios bereits die letzten intensiven Vorbereitungen für die bevorstehende Staffel von „Let’s Dance“ laufen, schwebt die Wiener Profitänzerin Kathrin Menzinger privat auf Wolke sieben. Inmitten einer malerischen Kulisse wagte ihr Lebensgefährte den entscheidenden Schritt und hielt um die Hand der 37-Jährigen an.

Romantik unter Palmen

In wenigen Tagen findet das Warten für das TV-Publikum ein Ende, wenn auf RTL der Vorhang für eine neue Runde des Tanzspektakels fällt. Bevor jedoch am Freitag, dem 27. Februar 2026, in der großen Kennenlernshow die ersten Paare formiert werden, suchten die Beteiligten noch einmal Ruhe vor dem Sturm.

Kathrin Menzinger nutzte die verbleibende Atempause für eine Reise nach Asien. Begleitet wurde die Tanzsport-Ikone von ihrem Partner Max Kumptner. Doch statt bloßer Entspannung hielt die Reise eine lebensverändernde Überraschung bereit: Vor der traumhaften Kulisse des Strandes suchte ihr Partner um ihre Hand nach.

„A million times yes“: Ein funkelndes Versprechen auf Instagram

Dass ihr Max ausgerechnet unmittelbar vor dem Start ihres nächsten beruflichen Abenteuers auf die Knie gehen würde, kam für Menzinger sichtlich unerwartet. Ein langes Zögern gab es jedoch nicht. Die Verlobung im Paradies teilte die Tänzerin kurz darauf via Instagram mit ihren Followern. In einer ästhetischen Bilderstrecke präsentierte sie stolz den funkelnden Verlobungsring und versah den Moment mit den schlichten, aber tiefgreifenden Worten: "A million times yes".

Max Kumptner – seines Zeichens Bruder des bekannten Wiener Hauben- und TV-Kochs Alexander Kumptner – hat mit seinem Antrag offensichtlich punktgenau ins Schwarze getroffen.

Herzliche Glückwünsche aus der Tanzwelt

Die Resonanz in den sozialen Netzwerken ließ nicht lange auf sich warten. Sowohl treue Fans als auch die Kollegenschaft vom Parkett überschlugen sich mit Glückwünschen für das frisch verlobt Paar. In der Kommentarspalte finden sich zahlreiche herzliche Botschaften: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden" und "oh wow wie schön! Alles alles

Mit diesem privaten Rückenwind dürfte Kathrin Menzinger nun voller Elan in die neue Staffel starten.