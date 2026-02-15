Let’s Dance wie Heroes: Polizeiball mit David Bowie-Motto im Brucknerhaus

Dresscode: Ausgehuniform oder Abendkleidung.

Linz. Am Rosenmontag setzt der Linzer Polizeiball traditionell den Schlusspunkt der Ballsaison im Linzer Brucknerhaus. Heuer wird unter dem Motto "Let's Dance! David Bowie" gefeiert.

Oberösterreichische Polizeischüler eröffnen um 20 Uhr nach einer von Tanzschulchef Alexander Kreissl einstudierten Choreografie den Ball. Vier Tanz-Hot-Spots bieten Tanzmusik für jeden Geschmack. Im Großen Saal spielt das PTO Linz in bewährter Weise Tanzmusik. Während im Mittleren Saal PianoFrizz mit seiner Band Boogiefans begeistert, gibt Sugar Road im Restaurant rockige Klänge zum Besten. Die Stimmung im Garderobenfoyer bringt die Gruppe Nightfever zum Kochen.

In der Showeinlage um 23.15 Uhr vereint die David Bowie Symphony ein komplettes Symphonieorchester mit einer Rockband, um Bowies größte Werke von „Space Oddity“ und „Heroes“ bis hin zu „Let’s Dance“ in neuen Arrangements zu präsentieren. Es sind auf der Brucknerhaus-Website noch Tickets um 35,20 Euro erhältlich.