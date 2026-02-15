Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Let’s Dance wie Heroes: Polizeiball mit David Bowie-Motto im Brucknerhaus
© LPD OÖ

Am Rosenmontag

Let’s Dance wie Heroes: Polizeiball mit David Bowie-Motto im Brucknerhaus

15.02.26, 11:43 | Aktualisiert: 15.02.26, 12:45
Teilen

Dresscode: Ausgehuniform oder Abendkleidung.  

Linz. Am Rosenmontag setzt der Linzer Polizeiball traditionell den Schlusspunkt der Ballsaison im Linzer Brucknerhaus. Heuer wird unter dem Motto "Let's Dance! David Bowie" gefeiert. 

Oberösterreichische Polizeischüler eröffnen um 20 Uhr nach einer von Tanzschulchef Alexander Kreissl einstudierten Choreografie den Ball. Vier Tanz-Hot-Spots bieten Tanzmusik für jeden Geschmack. Im Großen Saal spielt das PTO Linz in bewährter Weise Tanzmusik. Während im Mittleren Saal PianoFrizz mit seiner Band Boogiefans begeistert, gibt Sugar Road im Restaurant rockige Klänge zum Besten. Die Stimmung im Garderobenfoyer bringt die Gruppe Nightfever zum Kochen.

In der Showeinlage um 23.15 Uhr vereint die David Bowie Symphony ein komplettes Symphonieorchester mit einer Rockband, um Bowies größte Werke von „Space Oddity“ und „Heroes“ bis hin zu „Let’s Dance“ in neuen Arrangements zu präsentieren. Es sind auf der Brucknerhaus-Website noch Tickets um 35,20 Euro erhältlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen