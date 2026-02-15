Alles zu oe24VIP
Schneesturm
© Getty Images (Symbolbild)

Schneesturm

Verirrte Seniorin nach Faschingsparty gerettet

15.02.26, 10:50
Teilen

Eine demenzkranke 81-Jährige wurde als abgängig gemeldet. Die betagte Frau wäre beinahe erfroren- und verdankt ihr Leben zwei Faschingsnarren.

OÖ. In der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr meldete ein Pfleger eines Seniorenwohnheims in Maria Schmolln, dass eine schwer demente Insassin nicht in ihrem Zimmer und auch nicht im gesamten Haus zu finden war.

Die Patientin war zuletzt um 23.45 Uhr gesehen worden. Zum Zeitpunkt der Abgängigkeit herrschte in der Region im Innviertel ein starker Schneesturm mit großen Mengen an Neuschnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Eile war also geboten - und  umgehend wurden mehrere Polizeistreifen, die örtliche Feuerwehr und die Suchhundebrigade verständigt. 

Nachdem die Suche bereits voll angelaufen war, erschien gegen 1.50 Uhr ein Ehepaar, beide 65 Jahre alt und aus dem Bezirk Braunau, beim Seniorenwohnheim Maria Schmolln und brachte die stark unterkühlte 81-Jährige zurück. Das Ehepaar war am Heimweg von einer Faschingsparty gewesen und hat die Seniorin neben der Fahrbahn, in einer Wiese liegend, gesehen. Das Ehepaar stoppte umgehend, brachte sie zu ihrem Fahrzeug und in weiterer Folge zum Seniorenwohnheim.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

