Kampf-Spektakel in Krems

Krems wird am 21. Februar zur Kampfzone! Der Wachauer Catch-Cup wird ausgefochten und verspricht die härtesten Kämpfe des Jahres!

Am 21. Februar 2026 verwandelt sich der Stadtsaal Krems in eine Gladiatoren-Arena, wenn die European Wrestling Association (EWA) zum spektakulären Wachauer Catch-Cup lädt. Bereits ab 18 Uhr öffnen sich die Pforten, um 19 Uhr beginnt das dreistündige Spektakel!

Battle Royal um den Wachauer Catch-Cup!

Der Höhepunkt des Abends: 13 Wrestler steigen gleichzeitig in den Ring und liefern sich ein spektakuläres Battle Royal Match um den begehrten Wachauer Catch-Cup! Jeder gegen jeden – bis nur noch einer übrig bleibt!

Gleich zwei Titel-Kämpfe!

Doch das ist noch nicht alles! In einem hochkarätig besetzten Match kämpfen gleich drei Top-Athleten um den EWA-Europameisterschafts-Titel: Der amtierende Champion Martn Pain muss seinen Gürtel gegen die hungrigen Herausforderer Chris Colen und Mirko "Yugo" Panic verteidigen.

Auch die Tag-Team-Titel stehen auf dem Spiel! Das Titelträger-Team Visegrad muss sich gegen die Publikumslieblinge Johann Otto und Rage Sniper (Team Waldviertel) behaupten.

"Die Fetzen werden fliegen!"

Veranstalter Alexander Berkner, selbst erfolgreicher Wrestler und ebenfalls an diesem Abend im Ring aktiv, verspricht: "Die Fans können sich darauf verlassen, dass die Fetzen fliegen werden!" Und wenn Berkner das sagt, dann meint er es ernst – der Mann weiß, wovon er spricht!