Zwei Verletzte bei Schlägerei in Après-Ski-Bar

Zwei Iren gerieten sich nach dem Pistenvergnügen in die Haare. Die Waffen: Fäuste und Biergläser.

Tirol. Zwei Verletzte hat Donnerstagabend eine Schlägerei in einer Après-Ski-Bar in St. Anton am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck) gefordert. Ein 50-jähriger Ire schlug einem 43-jährigen Landsmann offenbar grundlos mit einem Bierglas mindestens zweimal ins Gesicht und verletzte ihn dadurch schwer. Daraufhin ging der Bruder des Opfers auf den Angreifer los und schlug ihm dreimal mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser ebenfalls erhebliche Blessuren erlitt.

Letzterer wiederum attackierte den 41-jährigen Iren, der seinem Bruder helfen wollte, mit einem Bierglas, berichtete die Polizei am Freitag. Security-Mitarbeiter schritten letztlich ein und trennten die Kontrahenten. Der 43-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht, der verletzte 50-Jährige lehnte eine Versorgung ab. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen laut Exekutive Berichte an die zuständigen Behörden.