Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Apres Ski
© Getty Images (Symbolfoto)

In St. Anton

Zwei Verletzte bei Schlägerei in Après-Ski-Bar

13.02.26, 10:52 | Aktualisiert: 13.02.26, 14:18
Teilen

Zwei Iren gerieten sich nach dem Pistenvergnügen in die Haare. Die Waffen: Fäuste und Biergläser.

Tirol. Zwei Verletzte hat Donnerstagabend eine Schlägerei in einer Après-Ski-Bar in St. Anton am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck) gefordert. Ein 50-jähriger Ire schlug einem 43-jährigen Landsmann offenbar grundlos mit einem Bierglas mindestens zweimal ins Gesicht und verletzte ihn dadurch schwer. Daraufhin ging der Bruder des Opfers auf den Angreifer  los und schlug ihm dreimal mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser ebenfalls erhebliche Blessuren erlitt.

Letzterer wiederum attackierte den 41-jährigen Iren, der seinem Bruder helfen wollte, mit einem Bierglas, berichtete die Polizei am Freitag. Security-Mitarbeiter schritten letztlich ein und trennten die Kontrahenten. Der 43-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht, der verletzte 50-Jährige lehnte eine Versorgung ab. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen laut Exekutive Berichte an die zuständigen Behörden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen