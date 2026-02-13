Urlauber (24) nach Après-Ski auf gesperrter Piste kollabiert

Ein 24-jähriger Deutscher aus Baden-Württemberg ist am Donnerstagabend im Skigebiet Arlberg auf einer gesperrten Piste zusammengebrochen und musste reanimiert werden.

Tirol. Der junge Mann hatte sich gegen 21.00 Uhr gemeinsam mit Freunden nach dem Besuch eines Après-Ski-Lokals auf den Weg zur Talstation gemacht. Dabei nutzte die Gruppe eine gesperrte Piste. Auf halber Strecke brach der 24-Jährige laut Angaben seiner Begleiter plötzlich zusammen und verlor das Bewusstsein.

Seine Freunde reagierten umgehend und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Eine alarmierte Polizeistreife begab sich daraufhin zur Unfallstelle auf der Piste und unterstützte die Ersthelfer bei den weiteren Erste-Hilfe-Maßnahmen. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann zwar wieder bei Bewusstsein, jedoch nicht ansprechbar.

Nach dem Eintreffen der Bergrettung übernahm diese die medizinische Versorgung sowie den Abtransport ins Tal. Dort wurde der 24-Jährige einem Notarzt und dem Rettungsdienst übergeben. Nachdem sein Zustand stabilisiert worden war, brachte ihn der Rettungswagen in das Krankenhaus Zams.