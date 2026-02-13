Faschingszauber im Q19: Gratis Krapfen, Clown-Show & Umzug – DAS Familienfest in Döbling!

Bunt, laut und voller Lachen: Am 14. Februar verwandelt sich das Q19 EINKAUFSQUARTIER DÖBLING in eine Faschings-Hochburg für die ganze Familie. Mit Clown-Show, Live-Band, Umzug und Gratis-Krapfen für verkleidete Kinder wartet ein kunterbuntes Spektakel!

Startschuss mit Gilde und Clown: Um 10 Uhr eröffnet die Döblinger Faschingsgilde das närrische Treiben. Eine Stunde später bringt Clown Poppo mit seinen Späßen Kinderaugen zum Leuchten. Hier bleibt garantiert kein Gesicht ernst – Lachen ist ausdrücklich erlaubt!

Rockige Mitmachshow & großer Faschingsumzug

Musikalisch wird es um 13 Uhr und nochmals um 15 Uhr, wenn die Band Brennholz Rocks mit ihrer energiegeladenen Mitmachshow die Bühne übernimmt. Mitsingen, mittanzen, mitfeiern – hier sind alle gefragt! Ein weiteres Highlight: Um 14 Uhr zieht ein fröhlicher Faschingsumzug durch das gesamte Center. Kleine und große Narren sind eingeladen, sich dem bunten Spektakel anzuschließen.

Schminken, Basteln, Staunen

Den ganzen Tag über warten kreative Mitmachstationen auf die jüngsten Besucherinnen und Besucher:

Kinderschminken in allen Farben des Regenbogens

Bastelstationen für kleine Künstlerinnen und Künstler

Lustige Luftballonfiguren zum Mitnehmen

Und als süße Überraschung gibt’s für alle verkleideten Kinder einen gratis Faschingskrapfen – solange der Vorrat reicht!

Ein Highlight für die ganze Familie

Eines ist sicher: Wer am 14. Februar im Q19 vorbeischaut, erlebt Fasching pur – mit Spaß, Musik und ganz viel Konfetti-Feeling! „Mit unserem Faschingszauber schaffen wir jedes Jahr ein Highlight für die ganze Familie. Wir freuen uns darauf, gemeinsam zu feiern und das Q19 mit guter Laune und bunten Momenten zu füllen“, betont Center-Manager Gernot Jung.

www.q19.at

