Vorsicht: Dieses vermeintliche Diät-Brot ist eine echte Kalorien-Falle

Morgens zum Frühstück oder abends als Jause: Brot gehört hierzulande zu den absoluten Lieblingen auf dem Teller. Doch wer die Kilos purzeln lassen will, tappt oft in eine gefährliche Falle! Ausgerechnet ein beliebtes Abnehm-Wunder entpuppt sich als wahre Kalorienbombe.

Ob krosses Weckerl oder saftiges Schwarzbrot, wir lieben unsere Backwaren. Doch beim nächsten Griff in den Brotkorb sollten Sie ganz genau hinschauen, sonst droht der Kilo-Schock. Die Kalorien-Unterschiede zwischen den Sorten sind nämlich gewaltig. Während eine Scheibe im Schnitt harmlose 35 bis 150 Kalorien liefert, lauert die wahre Gefahr dort, wo Sie sie am wenigsten vermuten. Ausgerechnet eine Sorte, die in Ihren Köpfen als gesundes Abnehm-Wunder abgespeichert ist, entpuppt sich jetzt als kalorienreichster Diät-Killer.

Diese überraschende Brotsorte hat am meisten Kalorien

Es ist der Klassiker in fast jeder Diät-Küche: Knäckebrot. Doch mit durchschnittlich 358 Kalorien pro 100 Gramm liefert das vermeintliche Leichtgewicht ordentlich Kalorien. Der Grund? Knäckebrot enthält kaum Wasser. Dadurch konzentrieren sich die Kohlenhydrate und Kalorien auf kleinstem Raum.

© Getty Images

Doch bevor Sie das Knäckebrot jetzt panisch aus Ihrem Speiseplan streichen, gibt es eine wichtige Entwarnung für alle Figurbewussten: Vom Knäckebrot wird man kaum so viel essen wie von anderen Brotsorten. Zum Vergleich: Eine Scheibe Mischbrot wiegt gerne mal 50 g, da sind 100 g schnell erreicht. Beim Knäckebrot müsste man dafür aber locker 10 Scheiben futtern! Und sobald noch Belag dazu kommt, wird’s noch schwieriger, diese Menge zu erreichen.

Brotsorten im Kalorien-Vergleich

Auch bei anderen Trend-Sorten sollten Sie genau hinschauen. Dinkel- und Mehrkornbrot gelten als gesund, sind aber mit 225 bis 232 Kalorien keine Leichtgewichte. Wer wirklich Kalorien sparen will, sollte zu Alternativen greifen, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, wie Kartoffelbrot, das nur 204 Kalorien liefert oder Haferbrot, das etwa 209 Kalorien enthält.

Diese Brotsorte hat am wenigsten Kalorien

© Getty Images

Am wenigsten Kalorien liefert das Pumpernickel, denn 100 Gramm besitzen gerade einmal 188 Kalorien. Pumpernickel ist ein dunkles Roggenbrot, das durch extrem lange Backzeiten bei besonders niedrigen Temperaturen schonend zubereitet wird. Das führt dazu, dass Ihr Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schießt und Sie deutlich länger satt bleiben.