Essen, ohne zuzunehmen? Mit DIESER Diät klappt es wirklich

Mehr essen, weniger wiegen? Klingt nach einem unerfüllbaren Traum. Mit der richtigen Diät ist es jedoch tatsächlich möglich und das Ganze ist überraschend einfach umzusetzen!

Möchten Sie auch ein paar Kilos loswerden? Besonders im Winter ist es eine echte Herausforderung, den verführerischen Köstlichkeiten zu widerstehen. Wenn der Körper nach herzhaften, wärmenden Mahlzeiten schreit, fällt es schwer, die Kalorienzufuhr zu reduzieren. Doch es gibt einen ganz einfachen Trick: das Sättigungsgefühl! Ihr Gehirn entscheidet, ob Sie genug gegessen haben oder nicht und der Hack sorgt dafür, dass Sie schneller satt werden.

Darum essen wir oft zu viel

Oft passiert es, dass wir nicht richtig satt sind, obwohl wir eine große Menge gegessen haben. Warum? Weil unser Körper nicht nur eine Menge an Nahrung braucht, sondern auch wichtige Mikronährstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und essentielle Fettsäuren. Fehlen diese, bleiben wir hungrig, obwohl der Magen voll ist. Die Folge: Wir greifen immer wieder nach der Gabel und essen noch mehr von den falschen Nahrungsmitteln.

Die Lösung: Die Kohlsuppen-Diät

Es gibt jedoch einen einfachen Trick, der hilft, unser Sättigungsgefühl zu regulieren und uns so vor übermäßigem Essen zu schützen: die Kohlsuppen-Diät. Es geht darum, vor dem Hauptgericht eine Gemüsesuppe zu essen, die das gesamte Essverhalten verändern.

© Getty Images

Gemüsesuppen sind nährstoffreich, kalorienarm und versorgen uns gleichzeitig mit Flüssigkeit. Sie geben Ihrem Körper genau das, was er braucht und Sie spüren schon nach der Vorspeise: „Ich bin satt!“ Das führt dazu, dass Sie automatisch weniger essen, weil Sie bereits gut versorgt sind. Sie essen am Ende zwar einen Gang mehr, doch insgesamt wird die Hauptmahlzeit kleiner und die Kalorienaufnahme sinkt.

Tipps für die perfekte Gemüsesuppe

© Getty Images

Im Winter ist besonders Kohl die perfekte Wahl: Saisonale Frische und ein wahres Nährstoffwunder. Aber auch jede andere Gemüsesuppe hat ihre Vorteile. Damit Sie das Maximum an Vitaminen und Nährstoffen aus deiner Suppe herausholen, sollten Sie ein paar einfache Tipps beherzigen:

Schneiden Sie das Gemüse grob und am besten erst kurz vor dem Kochen. Größere Stücke bewahren mehr Vitamine und Nährstoffe.

Verwenden Sie nur so viel Wasser wie nötig, denn die Mineralstoffe aus dem Gemüse gehen beim Kochen ins Wasser über.

Garen Sie das Gemüse schonend und nur kurz, damit die wertvollen Nährstoffe erhalten bleiben. Die Suppe sollte nur leicht köcheln, ein kräftiges Kochen zerstört viele Vitamine.

Essen Sie die Suppe frisch und vermeiden Sie es, sie stundenlang warmzuhalten oder mehrfach aufzuwärmen. Wiederholtes Erhitzen baut die Nährstoffe ab.

So sättigen Sie Ihren Körper mit den richtigen Mikronährstoffen und bleiben trotzdem schlank.