Kilo-Killer-Kombi: Mit diesem Training schmelzen die Fettpolster doppelt schnell!

Schluss mit stundenlangem Training ohne Erfolg! Wer wirklich effektiv abnehmen will, darf nicht nur auf eine Karte setzen. Die Wissenschaft ist sich einig: Nur wer Kraft und Ausdauer clever kombiniert, kurbelt den Stoffwechsel ideal an. Mehr zu der Trainingsformel lesen Sie hier.

Egal ob der hartnäckige Winterspeck oder die kleinen Sünden der Adventzeit - wir alle wollen überschüssige Kilos so schnell wie möglich wieder loswerden. Doch herkömmliches Joggen reicht oft nicht aus. Das Geheimnis der Fitness-Profis liegt in der „Kilo-Killer-Kombi“: Ein Mix aus schwerem Krafttraining und strategischem Zone-2-Ausdauersport.

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1. Krafttraining: Deine Muskeln als 24/7-Fettverbrenner

Vergessen Sie den Mythos, dass man nur durch Cardio abnimmt! Muskeln sind das teuerste Gewebe Ihres Körpers und das ist gut so. Sie verbrauchen selbst dann Energie, wenn Sie faul auf der Couch liegen.

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Der Grundumsatz-Boost: Je mehr Muskelmasse Sie haben, desto höher ist Ihr Kalorienverbrauch im Ruhezustand.

Je mehr Muskelmasse Sie haben, desto höher ist Ihr Kalorienverbrauch im Ruhezustand. Schutz vor dem Jojo-Effekt: Während einer Diät baut der Körper oft Muskeln ab. Krafttraining verhindert das und sorgt dafür, dass wirklich nur das Fett schmilzt.

Während einer Diät baut der Körper oft Muskeln ab. Krafttraining verhindert das und sorgt dafür, dass wirklich nur das Fett schmilzt. Fokus auf „Big Moves“: Setzen Sie auf komplexe Übungen wie Kniebeugen (Squats) oder Kreuzheben. Diese beanspruchen mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig und verbrennen so in Rekordzeit massiv Kalorien.

2. Zone-2-Training: Das sanfte Fett-Wunder

Nach der Power an den Hanteln kommt die Strategie. Das sogenannte Zone-2-Training (LISS - Low-Intensity Steady State) ist der absolute Favorit, um den Fettstoffwechsel zu optimieren. Das Prinzip ist simpel: Sie trainieren länger, aber bei moderater Intensität (ca. 60-70 % der maximalen Herzfrequenz). So lernt Ihr Körper, Fett als primäre Energiequelle zu nutzen, statt nur auf Kohlenhydrate zuzugreifen.

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Die besten Methoden für Zone 2:

Zügiges Gehen oder Radfahren: Perfekt für den Einstieg.

Perfekt für den Einstieg. Lockeres Joggen: Ohne außer Atem zu kommen.

Ohne außer Atem zu kommen. Die 12-3-30 Methode: Dieses Laufband-Workout geht gerade durch die Decke! Stellen Sie das Laufband auf 12 % Steigung, eine Geschwindigkeit von 3 mph (ca. 4,8 km/h) und ziehen Sie das für 30 Minuten durch. Es bringt den Puls exakt in den Fettverbrennungs-Bereich, ohne die Gelenke zu sehr zu belasten.

Die Mischung macht es

Wer die Muskeln brennen lässt und an einem anderen Tag im Zone-2-Bereich nachlegt, gibt dem Körper keine Chance, Fett zu speichern. Am besten Sie teilen das Training auf: An zwei Tagen in der Woche widmen Sie sich dem Krafttraining und an zwei weiteren Tagen pro Woche setzen Sie auf gemäßigtes Zone-2-Training.