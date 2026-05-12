Statt Comer See: Diese italienischen Seen sind noch echte Geheimtipps

Der Comer See platzt im Sommer längst aus allen Nähten, dabei gibt es in Norditalien wunderschöne Alternativen, die deutlich ruhiger und fast noch schöner sind.

Lake Como gehört mittlerweile zu den beliebtesten Reisezielen Italiens und genau das wird inzwischen zum Problem. Überfüllte Promenaden, lange Warteschlangen und Touristenmassen prägen inzwischen vielerorts das Bild rund um den Comer See. Gerade im Sommer fühlt sich der Traum vom entspannten Italien-Urlaub dort oft eher nach Menschenstau an. Die gute Nachricht: Norditalien hat noch viele andere wunderschöne Seen, die deutlich ruhiger sind und mindestens genauso beeindruckend aussehen.

Iseosee: Der entspannte Geheimtipp

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Der Iseosee zählt für viele noch immer zu den unterschätztesten Seen Oberitaliens. Hier geht es deutlich ruhiger zu als am Comer See oder Gardasee, perfekt also für alle, die Natur und Entspannung suchen.

Besonders schön:

die Insel Monte Isola

das Naturschutzgebiet Torbiere del Sebino

und die beeindruckenden Erdpyramiden von Zone

Außerdem wirkt hier vieles noch deutlich ursprünglicher und weniger touristisch.

Ortasee: Fast wie aus einem Film

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Der Ortasee im Piemont gehört zu diesen Orten, bei denen man sich sofort fragt: Warum reden eigentlich nicht mehr Menschen darüber? Dichte Wälder, kleine Orte direkt am Wasser und viel unverbautes Ufer sorgen hier für echtes Ruhegefühl. Das Highlight: die kleine Insel Isola San Giulio mit ihrer romanischen Basilika. Und im Hintergrund thront das Monte-Rosa-Massiv, fast schon kitschig schön.

Ledrosee: Der kleine Bruder des Gardasees

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Nur wenige Kilometer vom Gardasee entfernt liegt der deutlich ruhigere Ledrosee. Das Wasser wirkt fast unwirklich türkis und die umliegenden Berge machen den Ort perfekt für alle, die Outdoor-Urlaub lieben.

Besonders beliebt:

Wandern

Mountainbiken

Baden

und Bootstouren

Der Weg dorthin über die berühmte Ponalestraße zählt übrigens schon fast selbst als Sehenswürdigkeit.

Luganer See: Italien trifft Schweiz

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Der Luganer See verbindet italienisches Dolce Vita mit Schweizer Bergkulisse. Ein Teil des Sees liegt in Italien, der größere Teil im Tessin und genau diese Mischung macht den Ort so besonders. Rund um den See warten:

spektakuläre Wanderwege

historische Standseilbahnen

kleine Orte direkt am Wasser

und beeindruckende Aussichtspunkte wie Monte Bré oder Monte Generoso

Kurz gesagt: Luxus-See-Vibes ohne den ganz großen Comer-See-Hype.

Der Comer See bleibt natürlich wunderschön, aber eben längst kein Geheimtipp mehr.