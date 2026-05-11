Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Österreich
Diese Tagesausflüge rund um Wien sind perfekt für den Feiertag
© Getty Images

Raus aus der Stadt

Diese Tagesausflüge rund um Wien sind perfekt für den Feiertag

11.05.26, 10:41
Teilen

Feiertag und keine Lust nur zuhause zu sitzen? Diese Tagesausflüge rund um Wien fühlen sich direkt wie ein kleiner Kurzurlaub an.

Endlich Feiertag und damit die perfekte Gelegenheit, Wien für einen Tag hinter sich zu lassen. Das Beste daran: Für schöne Ausflugsziele muss man gar nicht weit fahren. Ob Natur, kleine Abenteuer, Burgen oder sogar ein Kurztrip in eine andere Hauptstadt, rund um Wien gibt es mehr als genug Möglichkeiten für einen spontanen Tagesausflug. 

Seegrotte Hinterbrühl: Europas größter unterirdischer See

Diese Tagesausflüge rund um Wien sind perfekt für den Feiertag
© Getty Images

Ja, direkt in der Nähe von Wien versteckt sich tatsächlich Europas größter unterirdischer See. Die Seegrotte Hinterbrühl wirkt fast ein bisschen wie ein Filmset: dunkle Stollen, mystische Atmosphäre und eine Bootsfahrt tief unter der Erde. 

Lesen Sie auch

Waldseilgarten Semmering Hirschenkogel: Für alle mit Höhenmut

Der Semmering kann mehr als nur Winterurlaub. Am Hirschenkogel wartet einer der coolsten Waldseilgärten rund um Wien mit sechs verschiedenen Parcours und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das Highlight: der Millennium Jump von einer 25 Meter hohen Plattform. 

Bratislava: Einfach mal kurz in eine andere Hauptstadt

Diese Tagesausflüge rund um Wien sind perfekt für den Feiertag
© Getty Images

Eine andere Hauptstadt in weniger als einer Stunde? Genau das macht Bratislava so spannend. Die slowakische Hauptstadt eignet sich perfekt für einen spontanen Tagestrip:

  • gemütliche Altstadt
  • Cafés
  • kleine Gassen
  • und direkt an der Donau gelegen

Myrafälle: Natur pur

Wer genug von Asphalt und Großstadt hat, sollte die Myrafälle auf die Liste setzen. Die Wasserfälle liegen mitten im Grünen und gehören zu den schönsten Natur-Ausflugszielen rund um Wien. Holzstege, kleine Brücken und Wanderwege machen die Gegend perfekt für einen entspannten Feiertag in der Natur. 

Neusiedler See: Wein & See-Feeling

Diese Tagesausflüge rund um Wien sind perfekt für den Feiertag
© Getty Images

Manchmal braucht es gar nicht viel: Sonne, Wein und eine schöne Aussicht reichen völlig. Rund um das Westufer des Neusiedler Sees warten charmante Kellergassen, Weingüter und entspannte Orte wie Jois, Purbach oder Schützen am Gebirge. 

Burg Kreuzenstein: Ein Tag wie im Mittelalter

Diese Tagesausflüge rund um Wien sind perfekt für den Feiertag
© Getty Images

Weniger als eine Stunde von Wien entfernt liegt eine der beeindruckendsten Burgen Niederösterreichs. Die Burg Kreuzenstein thront hoch über dem Korneuburger Becken und wirkt fast wie direkt aus Game of Thrones. 

Josefswarte: Die beste Aussicht auf Wien

Wer lieber wandert, sollte die Josefswarte in Perchtoldsdorf ausprobieren. Der Weg dorthin dauert etwa eine Stunde und belohnt am Ende mit einem richtig spektakulären Blick über Wien und das Wiener Umland.  

 

Ob Wasserfälle, Burgen, Weinregionen oder ein spontaner Abstecher nach Bratislava: Rund um Wien gibt es genug Möglichkeiten, damit sich ein freier Tag direkt wie ein kleiner Urlaub anfühlt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen