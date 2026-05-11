Diese Tagesausflüge rund um Wien sind perfekt für den Feiertag

Feiertag und keine Lust nur zuhause zu sitzen? Diese Tagesausflüge rund um Wien fühlen sich direkt wie ein kleiner Kurzurlaub an.

Endlich Feiertag und damit die perfekte Gelegenheit, Wien für einen Tag hinter sich zu lassen. Das Beste daran: Für schöne Ausflugsziele muss man gar nicht weit fahren. Ob Natur, kleine Abenteuer, Burgen oder sogar ein Kurztrip in eine andere Hauptstadt, rund um Wien gibt es mehr als genug Möglichkeiten für einen spontanen Tagesausflug.

Seegrotte Hinterbrühl: Europas größter unterirdischer See

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Ja, direkt in der Nähe von Wien versteckt sich tatsächlich Europas größter unterirdischer See. Die Seegrotte Hinterbrühl wirkt fast ein bisschen wie ein Filmset: dunkle Stollen, mystische Atmosphäre und eine Bootsfahrt tief unter der Erde.

Waldseilgarten Semmering Hirschenkogel: Für alle mit Höhenmut

Der Semmering kann mehr als nur Winterurlaub. Am Hirschenkogel wartet einer der coolsten Waldseilgärten rund um Wien mit sechs verschiedenen Parcours und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das Highlight: der Millennium Jump von einer 25 Meter hohen Plattform.

Bratislava: Einfach mal kurz in eine andere Hauptstadt

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Eine andere Hauptstadt in weniger als einer Stunde? Genau das macht Bratislava so spannend. Die slowakische Hauptstadt eignet sich perfekt für einen spontanen Tagestrip:

gemütliche Altstadt

Cafés

kleine Gassen

und direkt an der Donau gelegen

Myrafälle: Natur pur

Wer genug von Asphalt und Großstadt hat, sollte die Myrafälle auf die Liste setzen. Die Wasserfälle liegen mitten im Grünen und gehören zu den schönsten Natur-Ausflugszielen rund um Wien. Holzstege, kleine Brücken und Wanderwege machen die Gegend perfekt für einen entspannten Feiertag in der Natur.

Neusiedler See: Wein & See-Feeling

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Manchmal braucht es gar nicht viel: Sonne, Wein und eine schöne Aussicht reichen völlig. Rund um das Westufer des Neusiedler Sees warten charmante Kellergassen, Weingüter und entspannte Orte wie Jois, Purbach oder Schützen am Gebirge.

Burg Kreuzenstein: Ein Tag wie im Mittelalter

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Weniger als eine Stunde von Wien entfernt liegt eine der beeindruckendsten Burgen Niederösterreichs. Die Burg Kreuzenstein thront hoch über dem Korneuburger Becken und wirkt fast wie direkt aus Game of Thrones.

Josefswarte: Die beste Aussicht auf Wien

Wer lieber wandert, sollte die Josefswarte in Perchtoldsdorf ausprobieren. Der Weg dorthin dauert etwa eine Stunde und belohnt am Ende mit einem richtig spektakulären Blick über Wien und das Wiener Umland.

Ob Wasserfälle, Burgen, Weinregionen oder ein spontaner Abstecher nach Bratislava: Rund um Wien gibt es genug Möglichkeiten, damit sich ein freier Tag direkt wie ein kleiner Urlaub anfühlt.