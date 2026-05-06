Eurovision Song Contest in Wien: Die besten Public Viewing Spots

Wien wird zur Eurovision-Hauptstadt: Von riesigen Fan-Zonen bis Rooftop-Partys - hier können Sie den ESC gemeinsam mit anderen Fans schauen und feiern.

Der Eurovision Song Contest bringt Wien wieder komplett zum Glitzern. Während eingefleischte Fans sich vermutlich schon die besten Plätze in der Stadthalle gesichert haben, stellt sich für alle anderen nur eine Frage: Wo schaut man das Finale am besten gemeinsam? Von riesigen Fan-Zonen bis Rooftop-Bars mit Aussicht - Wien liefert dieses Jahr wirklich alles, was das ESC-Herz begehrt.

Rathausplatz: Das offizielle ESC Village

Der absolute Hotspot ist natürlich das offizielle Eurovision Village am Rathausplatz. Hier wartet nicht nur das größte ESC-Public-Viewing der Welt, sondern auch Live-Musik, internationale Acts, Food-Stände und jede Menge Glitzer. Riesige Leinwände sorgen dafür, dass garantiert kein Punkt vergeben wird, ohne dass die Menge komplett eskaliert. Für viele Fans wahrscheinlich DER Ort des Wochenendes.

Strandbar Herrmann: ESC am Donaukanal

Die Strandbar Herrmann macht aus dem Eurovision Song Contest gleich ein mehrstündiges Event. Schon ab 18 Uhr startet hier eine Karaoke-Zeitreise durch 70 Jahre ESC-Geschichte - inklusive Fotobox, Tischtennis und jeder Menge Aperol-Vibes. Übertragen werden alle Shows im wetterfesten Pavillon und natürlich ohne Werbeunterbrechung. Ganz wichtig: Dresscode ist Glitzer.

Ottakringer Brauerei: ESC-Rave inklusive

Wer Eurovision eher wie ein Festival erleben will, ist hier richtig. Die Ottakringer Brauerei verwandelt sich am ESC-Wochenende in eine riesige Fanzone - inklusive 700 Quadratmeter Dancefloor, DJs und Aftershowparty. Public Viewing gibt es natürlich auch. Am 15. Mai steigt die große Disco Night als Warm-up, am 16. Mai wird dann das große Finale live übertragen.

U4: Party statt Wohnzimmer

Das U4 macht aus dem Finale eine XXL-ESC-Party. Auf zwei Floors wird geschaut, getanzt und gefeiert. Neben dem Public Viewing warten ESC-Hits, Trinkspiele und Challenges. Freier Eintritt bis Mitternacht. Hier werden ebenfalls alle Shows übertragen.

Dachboden im 25hours Hotel: ESC über den Dächern Wiens

Wenn Sie Eurovision lieber mit Aussicht schauen möchten, dann ist der Dachboden im 25hours Hotel eine ziemlich gute Idee. Hier wird über den Dächern Wiens beim Halbfinale und Finale mitgefiebert.

Gleis//Garten: Die große ESC-Fanzone

Auch der Gleis//Garten wird während der ESC-Woche zur riesigen Fan-Area. Neben den Übertragungen gibt es hier jede Menge Essen, Drinks und Gruppenreservierungen für ESC-Crews ab 5 Personen sind möglich. Gezeigt werden das erste Halbfinale am 12. Mai, das zweite Halbfinale am 14. Mai sowie das große Finale am 16. Mai.

Das Vindobona: Der Insider-Tipp

Etwas kleiner, dafür besonders beliebt bei eingefleischten ESC-Fans: das Vindobona Varieté Theater. Hier wird das Finale gemeinsam im großen Theatersaal geschaut - inklusive Pre-Show und gemütlicher Atmosphäre. Übertragen wird ausschließlich das große Finale am 16. Mai.

Bar Capitano Rossi: Eurovision trifft Aperitivo

Die neue Italian Bar auf der Gumpendorfer Straße zelebriert den ESC gleich mehrere Tage lang. Mit ESC-Cocktails, Disco-Abenden, Vinyl-Sessions und kulinarischen Specials wird hier quasi eine ganze Eurovision-Woche gefeiert. Das erste Halbfinale, das zweite Halbfinale und das große Finale werden hier ebenfalls übertragen.

JO&JOE Vienna: ESC-Party über den Dächern

Auch im JO&JOE beim Westbahnhof dreht sich alles um Eurovision. Music Bingo, Dance & Skate Party und Quiz-Night sorgen dafür, dass die Stimmung schon vor dem Finale komplett eskaliert. Gezeigt werden alle drei ESC-Abende - beide Halbfinale und das Finale.

Votiv Kino: ESC wie im Kino

Wer das Finale lieber gemütlich mit Popcorn und Cola schauen möchte, ist im Votiv Kino richtig. Das Finale läuft hier auf großer Leinwand – und das sogar kostenlos. Im Kino wird ausschließlich das große Finale übertragen. Aber: früh da sein. Die Plätze sind heiß begehrt.

Ob Rooftop-Bar, Kino, Fan-Zone oder Club: Wien verwandelt sich rund um den Eurovision Song Contest in eine einzige große Party.