Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
feuerwehr österreich
© getty/Symbolbild

Kabelbrand

Straßensperre wegen Feuer in Innsbrucker Tiefgarage

26.04.26, 07:48
Teilen

Starke Rauchentwicklung durch Kabelbrand

Innsbruck. Starke Rauchentwicklung wegen eines Brandes in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses hat am Samstag zu Verkehrsbehinderungen im Innsbrucker Stadtteil Wilten geführt. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Abend mitteilte, musste die Andreas-Hofer-Straße rund eine Stunde gesperrt werden. Es seien keine Personen verletzt worden, der Sachschaden sei unbekannt. Ursache des Kabelbrandes dürfte ein technisches Gebrechen in einem Photovoltaik-Verteilerkasten gewesen sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen