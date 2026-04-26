Straßensperre wegen Feuer in Innsbrucker Tiefgarage

Starke Rauchentwicklung durch Kabelbrand

Innsbruck. Starke Rauchentwicklung wegen eines Brandes in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses hat am Samstag zu Verkehrsbehinderungen im Innsbrucker Stadtteil Wilten geführt. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Abend mitteilte, musste die Andreas-Hofer-Straße rund eine Stunde gesperrt werden. Es seien keine Personen verletzt worden, der Sachschaden sei unbekannt. Ursache des Kabelbrandes dürfte ein technisches Gebrechen in einem Photovoltaik-Verteilerkasten gewesen sein.