Unerwünscht: Beliebte Therme sperrt jetzt Kinder aus

Die neue Regel in der Sprudelhof-Therme im hessischen Bad Nauheim sorgt für Diskussionen.

Mit dem “Relax Saturday„ bleibt die Anlage samstags künftig Gästen unter 16 Jahren verschlossen. Ziel ist es, einen festen Tag am Wochenende zu schaffen, der ganz der Ruhe und Entspannung dient.

Aus Sicht der Betreiber ist die Entscheidung eine direkte Reaktion auf Gästewünsche. Thermenleiter Jens Bonnard erklärt: "Uns ist es wichtig, die Rückmeldungen unserer Gäste ernst zu nehmen. Eine der häufigsten Rückmeldungen ist der Wunsch nach einem Tag am Wochenende, der besonders der Ruhe, Entspannung und Regeneration gewidmet ist."

"Für mehr Ruhe"

Viele Besucher zeigen Verständnis für diesen Schritt. Gerade an stark frequentierten Tagen sei es oft laut und unruhig. Eine Besucherin sagt zur BILD: “Wenn es zu laut ist, hat das wenig mit Entspannung zu tun„, während eine andere betont: “Ein Tag zum Entspannen muss sein."

© Sprudelhof-Therme

Doch die Maßnahme ist nicht unumstritten. Kritiker sehen darin einen klaren Ausschluss von Familien – insbesondere am Wochenende, wenn gemeinsame Freizeit besonders wichtig ist. In sozialen Netzwerken wird die Regel teils scharf kritisiert, vereinzelt sogar als ungerecht bezeichnet.

Die Therme selbst weist diesen Vorwurf zurück und stellt klar: "Das ist keine Entscheidung gegen Kinder, sondern eine für mehr Ruhe." Familien könnten die Anlage weiterhin an allen anderen Tagen uneingeschränkt nutzen.