Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Neptunstatue
© Getty

Teure Mutprobe

Junge Urlauberin klettert auf Neptunbrunnen - jetzt droht ihr Mega-Strafe

23.04.26, 10:42
Teilen

Junggesellinnen-Challenge kommt 28-Jähriger teuer zu stehen 

Eine 28-jährige Touristin hat in Florenz den bekannten Neptunbrunnen auf der Piazza della Signoria im Zentrum von Florenz bestiegen und dabei Schäden in der Höhe von rund 5.000 Euro verursacht. Die Frau sei von der Stadtpolizei identifiziert und wegen Beschädigung eines kunsthistorischen Bauwerks angezeigt worden, teilte die Gemeinde mit. Der Vorfall ereignete sich am Samstag.

Neptunstatue
© Getty

Die Frau habe im Rahmen einer vorehelichen Mutprobe versucht, intime Körperteile der Neptunstatue zu berühren. Dazu überstieg sie sowohl die Umzäunung als auch den Rand des Beckens und kletterte auf die Skulptur. Um nicht ins Wasser zu fallen, sei sie auf die Beine eines Pferdes gestiegen, das Teil der Brunnenanlage ist, teilten die Behörden mit. Einsatzkräfte, die sich in der Nähe befanden, griffen rasch ein, holten die Frau aus dem Brunnen und klärten ihre Daten. Woher die Frau stammt, wurde nicht berichtet.

Nach einer Überprüfung der Lage wurden "kleinere, aber erhebliche Beschädigungen" an dem historischen Monument festgestellt. Der Neptunbrunnen ist ein Werk des Künstlers Bartolomeo Ammannati (1511-1592). Der Vorfall hat erneut Fragen über die Sicherheit von Monumenten in den italienischen Kunststädten aufgeworfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen