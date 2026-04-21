Wien wird im April zum Hotspot für Leseratten: Mit der ersten Indiebuchmesse und dem zweiten "Book Crawl Austria" feiert die heimische Buchszene eine Woche lang die Vielfalt der Literatur.

Ende dieser Woche findet eine schöne Premiere für alle Lesenden statt: Am Samstag, 25. April 2026, öffnet die erste Indiebuchmesse im Albert-Schweitzer-Haus in 1090 Wien ihre Türen. Von 20. bis 25. April findet zudem der beliebte Book Crawl Austria statt.

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Das sind die wichtigsten Eckdaten:

Montag, 20. April bis Samstag, 25. April: Book Crawl Austria in über 30 Buchhandlungen.

in über 30 Buchhandlungen. Donnerstag, 23. April: Welttag des Buches mit zahlreichen Events.

mit zahlreichen Events. Samstag, 25. April, 10:00 bis 18:00 Uhr: Indiebuchmesse im Albert-Schweitzer-Haus (Eintritt frei).

Messedebüt im 9. Bezirk

Die neue Indiebuchmesse am Samstag versteht sich als bewusst niedrigschwelliges Angebot. Rund 40 unabhängige Verlage präsentieren ihre Werke in einem hellen, barrierefreien Saal statt in kühlen Messehallen. Organisatorin Stefanie Jaksch betont: „Die Grundidee der Indiebuchmesse ist, das Buch zu feiern und gemeinsam eine gute Zeit zu haben.“

Es gehe darum, ein realistisch-positives Bild der Branche zu zeigen – abseits von Krisengesprächen, dafür innovativ und gemeinsam.

Vielfalt der unabhängigen Verlage

Unabhängige Verlage gelten als Rückgrat der literarischen Vielfalt und fördern oft junge Talente und Texte abseits des Mainstreams. Auf der Messe sind unter anderem der Residenz Verlag, Otto Müller, Haymon und Pictopia vertreten. Ein fester Programmschwerpunkt fehlt dabei absichtlich, denn laut Mitorganisator Jorghi Poll mache gerade die Vielfalt den Reiz aus.

Besucher können sich auf Folgendes freuen:

Persönliche Gespräche mit Verlegerinnen und Verlegern direkt am Stand.

Speed-Dating für alle, die sich für den Lehrberuf Buch interessieren.

Einzigartige Titel abseits des Mainstreams zum Entdecken und Mitnehmen.

Veranstaltungshinweis

Indiebuchmesse Wien: 25. April 2025, 11–19 Uhr, Albert-Schweitzer-Haus, Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien | Eintritt frei