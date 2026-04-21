Nie wieder Schrubben: Dieses überraschende Hausmittel macht die Toilette blitzblank

Toilette putzen steht auf der Beliebtheitsskala der Hausarbeiten ganz weit unten. Hartnäckiger Schmutz und mühsames Schrubben rauben uns den letzten Nerv. Doch was wäre, wenn sich das WC fast von alleine reinigt? Wir verraten einen genialen Trick, für den Sie nicht mal teure Reiniger brauchen.

Selbst wer regelmäßig und gründlich putzt, kennt das Problem: An den schwer zugänglichen Stellen in der Kloschüssel sammeln sich mit der Zeit hartnäckiger Urinstein, Kalk und andere fiese Ablagerungen. Der erste Reflex? Der Griff zu aggressiven und teuren Spezial-WC-Reinigern aus dem Supermarkt. Doch diese Chemie-Keulen gehen nicht nur ordentlich ins Geld, sondern belasten oft auch massiv unsere Umwelt. Dabei geht es viel einfacher, umweltschonender und vor allem ohne anstrengendes Schrubben.

Das Beste: Das Wundermittel haben Sie garantiert schon in Ihrer Küche stehen.

Dieses Hausmittel macht die Toilette sauber

Was Ihr Geschirr zum Glänzen bringt, wirkt auch im Badezimmer wahre Wunder. Um Ihre Toilette gründlich und günstig zu reinigen, brauchen Sie lediglich einfache Spülmaschinentabs.

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So funktioniert's:

Gießen Sie zuerst heißes Wasser direkt in die Kloschüssel und werfen ein bis zwei Geschirrspültabs hinterher. Für bessere Ergebnisse können Sie die Tabs auch vorher in einer Tasse mit heißem Wasser auflösen und die Mixtur dann ins WC gießen. Schnappen Sie sich eine Toilettenbürste und verteilen Sie das "Wunder-Wasser" großzügig in der gesamten Schüssel. Jetzt heißt es: Abwarten. Lassen Sie die Mischung am besten über Nacht einwirken. Sie können das Ganze auch einfach vorbereiten und vor Ihrem achtstündigen Arbeitstag ins WC kippen. Wenn Sie nach der Einwirkzeit (mindestens ein paar Stunden) wieder zur Klobürste greifen, werden Sie staunen: Die gelösten Verschmutzungen lassen sich nun ganz leicht und blitzschnell wegwischen.

Warum funktioniert das so unfassbar gut?

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Spülmaschinentabs sind kleine, hochkonzentrierte Kraftpakete. Sie enthalten Phosphate, Enzyme, Bleichmittel und Tenside. Diese geniale Kombination enthärtet das Putzwasser, hellt unschöne Verfärbungen sofort auf und knackt selbst hartnäckigste eiweiß- oder stärkehaltige Reste.

So wird auch die Klobrille wieder wie neu

Wussten Sie, dass der Tab-Trick noch mehr kann? Auch gelbliche Verfärbungen auf dem Toilettensitz gehören ab sofort der Vergangenheit an.

Montieren Sie die Klobrille einfach ab und legen Sie sie in eine Badewanne oder einen großen Eimer. Füllen Sie so viel warmes Wasser ein, dass die Brille komplett darin "baden" kann, und geben Sie einen Geschirrspültab hinzu. Lassen Sie das Ganze für mindestens zwei Stunden einwirken. Danach nehmen Sie die Brille heraus, wischen Sie sie mit einem Lappen ab und spülen Sie mit klarem, warmem Wasser nach. Das Ergebnis? Ein Toilettensitz, der strahlt wie am ersten Tag.