Mit diesem Trick wird die Dusche wieder komplett kalkfrei
© Getty Images

Einfacher Hack

Mit diesem Trick wird die Dusche wieder komplett kalkfrei

13.03.26, 11:26
Kalkflecken in der Dusche sind hartnäckig, selbst wenn die Glaswand nach jedem Duschen abgezogen wird. Doch mit einem einfachen Trick lässt sich die Duschwand schnell wieder zum Glänzen bringen. 

Kalkflecken in der Dusche gehören zu den Dingen, die sich fast unvermeidlich einschleichen. Selbst wenn die Glaswand nach jedem Duschen ordentlich abgezogen wird, entstehen mit der Zeit diese typischen stumpfen, milchigen Flecken. Das Problem: Viele Reiniger helfen nur kurzfristig. Nach ein paar Tagen oder Wochen sieht die Glaswand oft wieder genauso aus wie vorher.

© Getty Images
© Getty Images

Dabei gibt es eine einfache Methode, mit der sich Kalk schnell und ohne stundenlanges Schrubben entfernen lässt: die sogenannte 3-5-1-Regel. 

Die 3-5-1-Regel gegen Kalk

Der Name ist simpel und genau so funktioniert auch die Methode:

  • 3 Zutaten
  • 5 Minuten Einwirkzeit
  • 1 Minute schrubben

Mehr braucht es nicht, um Kalkablagerungen und Seifenreste von der Duschwand zu lösen. 

Der einfache DIY-Reiniger

Für die Mischung werden nur drei Dinge benötigt, die in vielen Haushalten ohnehin vorhanden sind:

  • 100 Milliliter Wasser
  • 30 Milliliter Klarspüler (aus der Spülmaschine)
  • 20 Milliliter Essigessenz

© Getty Images
© Getty Images

Alle Zutaten werden in eine Sprühflasche gefüllt und anschließend gut geschüttelt. Der Klarspüler sorgt dafür, dass Wasser später besser von der Oberfläche abperlt, während Essig Kalkablagerungen effektiv löst.

So wird die Duschwand wieder glänzend

Die Anwendung ist unkompliziert und dauert nur wenige Minuten.

  1. Glaswand einsprühen: Die komplette Duschwand gleichmäßig mit der Mischung besprühen.
  2. Fünf Minuten warten: Der Reiniger braucht etwas Zeit, um Kalk und Seifenreste zu lösen.
  3. Kurz nachschrubben: Hartnäckige Flecken können anschließend mit einem Schwamm oder Tuch entfernt werden. Meist reicht bereits leichtes Schrubben.
  4. Mit Wasser abspülen: Zum Schluss alles gründlich mit klarem Wasser abspülen. 

Durch den Klarspüler perlt Wasser nach dem Duschen besser ab. Dadurch bleiben weniger Rückstände auf dem Glas zurück – und neue Kalkflecken entstehen langsamer.

